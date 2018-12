Inzaghi: "Ko immeritato, ho avuto le risposte che cercavo"

"Sono soddisfatto della prestazione, ho avuto le risposte che cercavo". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta la sconfitta indolore in Europa League contro l'Eintracht. "I ragazzi non avrebbero meritato la sconfitta per quanto visto in campo. Il loro primo gol è stato molto bello ma il secondo era in fuorigioco e c’era fallo di mano", ha aggiunto il tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport.

Sul sorteggio di lunedì, Inzaghi ha detto: "Essendo arrivati secondi non sarà semplice, ma quello che volevamo era passare il turno e ce l’abbiamo fatta. Ora bisogna concentrarsi sul campionato, poi penseremo all’Europa League". Guardando alla sfida di campionato contro l'Atalanta, Inzaghi spera di recuperare il brasiliano Lucas Leiva. "Stasera volevo dargli qualche minuto, ma aveva ancora qualche problema e abbiamo deciso di non rischiarlo. Ci è mandato tanto, è un giocatore importante e lo aspettiamo", ha detto il tecnico.