Nonostante i segnali di distensione tra Wanda Nara e l'Inter, Mauro Icardi non è ancora a disposizione di Luciano Spalletti. L'obiettivo è riaverlo per il derby contro il Milan, ma è una situazione ancora da definire. Però non c'è tempo, prima del derby ci sarà l'Eintracht a San Siro, una partita cruciale per la stagione dei nerazzurri. Sarà assente, per squalifica, anche Lautaro Martinez dopo il giallo comminato a suo carico alla Commerzbank-Arena di Francoforte e tutta la responsabilità dell'attacco poggerà su Keita Balde, appena rientrato dall'infortunio. L'ex Lazio sarà in forma? E soprattutto sarà all'altezza per una gara così importante di Europa League?

Tocca a Keita, ma la sua ultima gara è Empoli-Inter di dicembre

Fuori Icardi e Lautaro e allora tocca a Keita. L'attaccante senegalese non gioca una partita ufficiale dal 29 dicembre scorso, in quell'Empoli-Inter dove fu proprio lui ad essere decisivo con un gol che valse i tre punti. Da allora c'è stato però il calvario, con l'ex Lazio e Monaco che ha rimediato un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per due mesi, prima del rientro (in panchina) di Inter-SPAL dell'ultimo week end. Un bel dubbio per Spalletti che deve capire se il senegalese sarà già in forma o se il classe '95 avrà un'autonomia limitata. Oltre alla tenuta atletica, bisognerà capire anche se Keita sarà all'altezza del compito a lui assegnato. In quell'Empoli-Inter giocò al fianco di Icardi, e come prima punta non ha mai funzionato. Spalletti lo ha già utilizzato in quel ruolo, ma non sempre ha convinto. C'è Bologna-Inter, con il successo dei nerazzurri per 3-0, ma Keita fece fatica a creare occasioni e si scambiò spesso posizione con Perisic. Poi c'è Inter-Parma che finì in tragedia, con lo 0-1 targato Dimarco. I dubbi sono tanti in una partita dove sarà cruciale fare più di un gol. L'obiettivo è vincere, ovviamente, perché l'Inter non ha a disposizione il risultato del pareggio: uno 0-0 porterebbe tutti ai supplementari, dall'1-1 in su passerebbero i tedeschi per i gol in trasferta.

Video - Spalletti: "Della Juventus prenderei la capacità di non farsi intimorire dall'evento" 01:25

Quanto hanno segnato gli attaccanti dell'Inter?

Giocatore Gol e assist Presenze* Mauro ICARDI 15 reti e 2 assist 28 Martinez LAUTARO 8 reti e 1 assist 28 Ivan PERISIC 5 reti e 6 assist 33 Matteo POLITANO 5 reti e 4 assist 36 Baldé KEITA 4 reti e 2 assist 22 Antonio CANDREVA 3 reti e 2 assist 23

*in tutte le competizioni

" Lamentarmi non mi farà qualificare. Si gioca in 11, per cui abbiamo tutti quelli che servono per vincere la partita. Keita è a posto. Il ruolo? Ha giocato punta centrale e da punta esterna, da esterno fa meno rientri e agisce più da seconda punta. [Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Eintracht] "

L'Inter senza Icardi: non è un problema di gol, ma di gioco

All'Inter non sono i gol che mancano: da quando non c'è Icardi, la squadra nerazzurra ha prodotto 5 reti in 3 gare in Europa League e 8 reti in 4 gare in campionato. C'è sempre qualcuno che ha nelle sue qualità il gol, ma ad essere cambiata è la fisionomia di una squadra che ormai era abituata ad avere Icardi là davanti. Lautaro Martinez non ha sfigurato nelle ultime settimane, ma si sentiva l'assenza di Icardi, la si sentiva da come giocavano i suoi compagni di squadra. L'argentino, ormai ex capitano, era un punto di riferimento e Perisic, Politano, Joao Mario, Nainggolan, lo stesso Candreva, erano ormai abituati ai suoi movimenti. Questa è stata la difficoltà di Lautaro Martinez, che comunque ha piazzato qualche guizzo: 3 reti nelle ultime settimane, un gran lavoro difensivo e un rigore procurato. Non male per uno che era stato messo in naftalina per gran parte della stagione, troppo poco per dimenticare però Maurito. Questa sarà la stessa difficoltà che avrà Keita. Un giocatore capace anche di segnare, di fare dei movimenti da punta, ma che non ha ancora acquisito (e la squadra con lui) questo tipo di gioco.

La stagione dell'Inter con e senza Icardi

Con/senza Gol/Presenze* Con Icardi 33 gol in 28 gare Senza Icardi 23 gol in 10 gare

*in tutte le competizioni

Keita e il Monaco: l'Inter punta al riscatto, ma a condizioni differenti

Contro l'Eintracht e il Milan, Keita avrà anche l'occasione di far vedere chi è veramente. Nel corso di questa stagione non sempre ha dato un forte contributo, e ora il senegalese deve dimostrare qualcosa. Anche perché a fine stagione si deciderà il suo futuro: il classe '95 è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto a 34 milioni. Già adesso l'Inter punta a un riscatto diverso (non superare i 25 milioni), ma soprattutto dilazionare il pagamento in più anni. Se Keita non dovesse dare le giuste garanzie, a quel punto, l'Inter passerebbe oltre, considerando che il senegalese l'ha voluto fortemente Spalletti (con il tecnico toscano che sarà il primo ad essere messo in discussione).