Una doppia sfida infinita. Una qualificazione decisa dopo il 90' e dopo il 120'. I calci di rigore premiano il Chelsea, che pochi giorni dopo aver centrato il ritorno in Champions League regala a Maurizio Sarri la possibilità di alzare il suo primo trofeo da allenatore professionista. 1-1 era finita la sfida di Francoforte, 1-1 termina anche quella dello Stamford Bridge. Merito di un Eintracht che si conferma tra le più belle rivelazioni della stagione europea, capace di trascinare la sfida sino ai rigori e tradito solo dalla serata di vena di Kepa, protagonista sulle esecuzioni di Hinteregger e Paciencia. Di Hazard – e chi, sennò? - è invece il rigore che vale la finalissima. Mercoledì 29 maggio, a Baku, il Chelsea avrà dunque l'opportunità di alzare la seconda Europa League della propria storia dopo quella del 2013 sul Benfica. L'ultimo ostacolo si chiama Arsenal, un derby londinese dal fascino assoluto e la dimostrazione che sì, questa è davvero l'annata delle formazioni inglesi. 4 su 4 tra Champions ed Europa League. Un en-plein strepitoso.

La cronaca della partita

Dopo qualche scaramuccia iniziale, la prima vera palla gol capita poco prima del quarto d'ora a Da Costa: stupendo il suo tiro al volo, stupendo anche il volo di Kepa ad alzare sopra la traversa. Quando il Chelsea alza i ritmi, però, per l'Eintracht iniziano i problemi. E così i Blues si costruiscono due occasioni colossali tra il 23' e il 24': Trapp dice di no d'istinto a Giroud, poi Hasebe salva sulla linea su una spizzata di David Luiz. Vantaggio solo rimandato, però: al 28' Hazard imbuca da campione per Loftus-Cheek, che con una biliardata piazza l'interno destro nell'angolino lontano superando Trapp. I tedeschi non reagiscono e, anzi, è sempre Loftus-Cheek ad avere la palla del 2-0: al momento della conclusione vincente viene però stoppato in angolo.

Ruben Loftus-Cheek of Chelsea celebrates his goal during the UEFA Europa League Semi Final Second Leg match between Chelsea and Eintracht Frankfurt at Stamford Bridge on May 09, 2019 in London, England.Getty Images

Nella ripresa cambia tutto. 4 minuti e l'Eintracht pareggia: Gacinovic per Jovic, che sfrutta l'errore in marcatura di David Luiz e davanti a Kepa non sbaglia. Il Chelsea reagisce con Giroud, che manca la porta, ma Gacinovic da lontano scalda i guanti di Kepa. Insomma, l'equilibrio diventa totale, con tensione e paura a fare da contorno. Sarri perde Christensen per infortunio ed è costretto a spostare Azpilicueta al centro della difesa. L'Eintracht rischia di far male in contropiede, ma le due conclusioni più pericolose sono dei giocatori di casa: Trapp si salva in qualche modo sul neo entrato Zappacosta e su Giroud. Niente di fatto: l'1-1 resiste e si va ai supplementari.

Jovic esulta in Chelsea-EintrachtGetty Images

Sarri decide di giocarsi la carta Higuain, inserendo il Pipita al posto di Giroud, ma suda freddo in due occasioni: prima David Luiz toglie dalla linea un pallone calciato da due passi da Haller, quindi Zappacosta si sostituisce a Kepa sul colpo di testa dello stesso francese. Due interventi, col senno di poi, fondamentali. Il finale del secondo tempo supplementare è di marca Chelsea: ancora Trapp deve lavorare sullo scatenato Zappacosta e poi su Emerson. Il risultato non si sblocca: si va ai calci di rigore.

Chelsea - FrankfurtGetty Images

All'inizio, dal dischetto segnano tutti: Haller, Barkley, Jovic. Sbaglia Azpilicueta, che si fa ipnotizzare da Trapp. Il Chelsea sembra destinato a soccombere quando l'Eintracht vola sull'1-3, ma Hinteregger rovina tutto: sinistro centrale e parata di Kepa. Jorginho spiazza Trapp, poi sbaglia anche Paciencia: grande il volo di Kepa. La palla della finale è sul destro di Hazard, freddissimo nel superare Trapp. Il Chelsea vince con un punteggio complessivo di 5-4 e vola in finale di Europa League.

La statistica chiave

Che durante i 120 minuti sia stata una sfida equilibratissima lo conferma il numero dei tiri in porta: 7 quelli del Chelsea, 6 quelli dell'Eintracht.

Il tweet

Il migliore in campo

Kepa. Durante i 120 minuti ha meno lavoro rispetto al collega Trapp: un volo su Da Costa e poco altro. Diventa protagonista ai rigori, ipnotizzando Hinteregger e Paciencia e portando il Chelsea in finale.

Il peggiore in campo

Paciencia. Serata da incubo. Viene inserito da Hütter con il solo intento di calciare uno dei rigori e fallisce la missione.

La dichiarazione

Eden Hazard : "Non so se la finale di Europa League sarà la mia ultima partita col Chelsea. Se lo sarà, darò tutto per vincere questo trofeo. Ma la verità è che non lo so ancora".

Il tabellino

Chelsea-Eintracht 1-1 (5-4 d.c.r.)

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen (74' Zappacosta), David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek (86' Barkley), Jorginho, Kovacic; Willian (62' Pedro), Giroud (96' Higuain), Hazard. All. Sarri

Eintracht (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, Falette; Da Costa, Rode (70' de Guzman), Hasebe, Kostic; Gacinovic (119' Paciencia); Rebic (90+3' Haller), Jovic. All. Hütter

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Gol: 28' Loftus-Cheek (C), 49' Jovic (E)

Rigori: Haller (E) gol, Barkley (C) gol, Jovic (E) gol, Azpilicueta (C) parato, de Guzman (E) gol, Jorginho (C) gol, Hinteregger (E) parato, David Luiz (C) gol, Paciencia (E) parato, Hazard (C) gol

Ammoniti: Falette, Rode, Kovacic, Azpilicueta, Abraham, de Guzman, Zappacosta

Note: -