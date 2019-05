Maurizio Sarri si gioca tutto in 10 giorni. Il tecnico del Chelsea, alla sua prima esperienza in Inghilterra e protagonista di una stagione di alti e bassi, ha la possibilità di centrare due obiettivi che darebbero un senso completamente diverso alla sua annata. Innanzitutto in Premier League dove, a 2 giornate dal termine, i Blues sono quarti in classifica a +2 sull'Arsenal e, vincendo le ultime due sfide contro il Watford a Stamford Bridge e contro il Leicester al King Power Stadium, si garantirebbero l'accesso alla prossima edizione di Champions. E poi c'è l'Europa League. Forse non in cima alla lista dei desideri a inizio stagione, ma che certamente ora rappresenta un traguardo a portata di mano. Il destino vuole che anche in Europa ci sarà probabilmente da fare i conti con i Gunners dello specialista Unai Emery, impegnati nell'altra semifinale contro il Valencia. Un traguardo, la conquista dell'Europa League, che catapulterebbe Sarri nell'elite del nostro calcio: sono solo 7, infatti, gli allenatori italiani che sono riusciti ad alzare al cielo l'ormai ex Coppa Uefa.

I record del Trap: dal primo trionfo al tris

Il binomio Italia-Coppa Uefa è indissolubilmente legato a Giovanni Trapattoni. Il pluridecorato tecnico di Cusano Milanino è stato il primo a vincere la Coppa Uefa (nel 1977 alla guida della Juventus) ed è l'unico ad avere trionfato in più di un'occasione (3) e con due squadre diverse (2 volte con la Juventus e una con l'Inter). Il ristretto club dei 7 tecnici italiani che sono riusciti ad alzare il trofeo si è formato in larga parte negli anni Novanta, quando il nostro calcio dominava in Europa. Dopo lo storico successo del Napoli di Ottavio Bianchi nel 1989 sono arrivati in rapida successione quelli della Juventus di Dino Zoff, dell'Inter di Gianpiero Marini, del Parma di Nevio Scala e dell'Inter di Luigi Simoni. Curiosa, in particolare, la parabola di Marini che - chiamato dall'allora presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini a prendere il posto di Osvaldo Bagnoli, esonerato dopo 22 giornate - guidò la squadra fino alla doppia, fortunata finale contro il Salisburgo.

1982-1983 Juventus TrapattoniImago

Dopo Malesani il buio: l'ultima gioia è del 1999

Oltre che per conquistare il suo primo titolo da allenatore, Maurizio Sarri è in missione anche per rinverdire i fasti di un calcio italiano da troppo tempo lontano dai vertici nelle coppe europee. Basti pensare che il successo più recente risale addirittura a venti anni fa: era il 12 maggio 1999 e i gialloblù di Buffon, Cannavaro, Thuram e Veron si imposero 3-0 sul Marsiglia allo stadio Luzniki di Mosca grazie ai gol di Crespo, Vanoli e Chiesa. In panchina c'era Alberto Malesani, che tuttora rimane l'ultimo allenatore italiano ad avere vinto il trofeo. Dopo quell'exploit, nessuna squadra italiana è riuscita non solo a vincere la Coppa, ma nemmeno a qualificarsi alla finale. Maurizio Sarri, Eintracht permettendo, ha la possibilità di mettere fine a questa astinenza nella speranza di spezzare anche il tabù più grande nella finale del 29 maggio a Baku.

La gioia di Alberto Malesani dopo il trionfo in Coppa Uefa nel 1999Getty Images

I tecnici italiani che hanno vinto la Coppa Uefa/Europa League

Stagione Allenatore Squadra In finale contro 1976-77 Giovanni Trapattoni Juventus Athletic Bilbao 1988-89 Ottavio Bianchi Napoli Stoccarda 1989-90 Dino Zoff Juventus Fiorentina 1990-91 Giovanni Trapattoni Inter Roma 1992-93 Giovanni Trapattoni Juventus Borussia Dortmund 1993-94 Gianpiero Marini Inter Salisburgo 1994-95 Nevio Scala Parma Juventus 1997-98 Luigi Simoni Inter Lazio 1998-99 Alberto Malesani Parma Marsiglia

L'orgoglio di Enzo Maresca: quella doppietta col Siviglia

Da quando la Coppa Uefa è diventata Europa League, l'unico italiano ad avere recitato un ruolo da protagonista è stato Enzo Maresca: trasferitosi al Siviglia nell'estate 2005 dopo le esperienze italiane con Juventus e Fiorentina, il centrocampista divenne l'anima e il capitano della squadra andalusa che vinse due volte consecutive il trofeo nel 2006 e nel 2007, segnando anche una doppietta nel 4-0 contro il Middlesbrough nella finale di Eindhoven del 10 maggio 2006.

Enzo Maresca esulta dopo un gol nella finale di Europa League Siviglia-Middlesbrough 2006Getty Images