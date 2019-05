L'Arsenal batte 3-1 il Valencia nella semifinale d'andata di Europa League e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Baku. Partita in salita per gli uomini di Emery che, colpiti a freddo da una rete di Diakhaby, rimontano grazie a una doppietta di Lacazette e al sigillo finale di Aubameyang. Successo meritato per i Gunners, mentre gli spagnoli di Marcelino si spengono dopo un ottimo primo tempo.

La cronaca

Primi 45 minuti spettacolari. Il Valencia parte meglio e all'11' gela l'Emirates: corner dalla destra di Parejo sul secondo palo per la torre di Rodrigo, stacco imperioso di Diakhaby che sovrasta Xhaka e Lacazette trafiggendo Cech con un'incornata imprendibile. Maitland-Niles rischia il patatrac con un retropassaggio avventato due minuti più tardi, ma all'improvviso l'Arsenal si sveglia e pareggia: Lacazette lancia in profondità Aubameyang che evita Roncaglia con un dribbling secco e anticipa Neto toccando per Lacazette che aveva seguito l'azione, facile per il numero 9 dell'Arsenal insaccare a porta vuota. Al 26' i Gunners completano la rimonta: traversone dalla sinistra di Kolasinac, Roncaglia si perde la marcatura di Lacazette che schiaccia di testa. Neto respinge e manda il pallone sul palo, senza però imedire che termini oltre la linea bianca. Turpin concede la rete grazie all'ausilio della Goal Line Technology.

Il gol di Diakhaby - Arsenal-Valencia Europa League 2018-19Getty Images

Ripresa decisamente di marca dell'Arsenal. Al 63' Lacazette manca l'incornata a due passi da Neto dopo l'ennesimo liscio di Roncaglia, poi al 67' lo stesso Neto e Gabriel si oppongono a due conclusioni ravvicinate dello scatenato Lacazette. Il Valencia prova a pungere in contropiede ma col passare dei minuti si fa schiacciare e al 90' incassa il terzo gol: Neto si oppone d'istinto a un destro dal limite di Lacazette, l'azione prosegue e Aubameyang, su cross di Kolasinac, insacca con un destro al volo la rete del definitivo 3-1.

Alexandre Lacazette - Arsenal-Valencia Europa League 2018-19Getty Images

La statistica

3 - Alexandre Lacazette diventa il terzo giocatore nella storia dell'Arsenal a segnare una doppietta in una semifinale di una competizione europea. Prima di lui c'erano riusciti solo Charlie George nel 1970 nell'allora Coppa delle Fiere e Steve Bould in Coppa delle Coppe nel 1995.

Il tweet

Il migliore

Alexandre LACAZETTE - Letteralmente devastante. Segna due gol, ne sfiora altrettanti e lotta fino alla fine entrando anche nell'azione del definitivo 3-1. Peccato solo per quella rete fallita con un goffo colpo di testa a due passi da Neto: avrebbe potuto festeggiare una meritatissima tripletta.

Il peggiore

Facundo RONCAGLIA - Prestazione da dimenticare per l'ex difensore di Genoa e Fiorentina. I suoi svarioni a centro area non si contano. Lacazette gli fa passare una notte da incubo e anche quando incrocia Aubameyang non se la passa meglio. Anello debole della difesa.

Il tabellino

Arsenal-Valencia 3-1

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny (82' Monreal), Kolasinac; Guendouzi (58' Torreira), Xhaka; Maitland-Niles, Ozil (75' Mkhitaryan), Aubameyang; Lacazette. All.: Emery.

Valencia (4-4-2): Neto; Roncaglia, Garay, Gabriel, Diakhaby; Piccini, Parejo, Soler (71' Wass), Gayà; Rodrigo (89' Santi Mina), Guedes (71' Gameiro). All.: Marcelino.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Reti: 11' Diakhaby (V), 18', 26' Lacazette (A), 90' Aubameyang (A).

Note - Recupero 1'+4'. Ammoniti Diakhaby, Parejo (V).