Lazio-Apollon Limassol in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Caceres; Basta, Parolo, Badelj, Murgia, Durmisi; Correa, Caicedo. All. Simone Inzaghi

Apollon Limassol (4-3-3): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Hector Yuste, Joao Pedro; Kyriakou, Sachetti, Pereyra; Schembri, Papoulis, Maglica. All. Sofronis Augousti

Arbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaijan)

Lazio-Apollon in tv: la partita sarà trasmessa solo su Sky.

Lazio-Apollon sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vincerà tra Lazio e Apollon Limassol?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA LAZIO 1,22 - PAREGGIO 6,25 - VITTORIA APOLLON LIMASSOL 10,50

Marco Parolo - Lazio-Salzburg - Europa League 2018LaPresse

Precedenti e Statistiche

Lazio e Apollon Limassol si incontreranno per la terza volta nella competizione europea. Il precedente confronto è avvenuto nella fase a gironi della UEFA Europa League 2013-14, con uno 0-0 in Cipro mentre a Roma hanno vinto 2-1 i biancocelesti.

In tre precedenti partecipazioni alla UEFA Europa League (2013-14, 2014-15 e 2017-18), l'Apollon Limassol non ha mai superato la fase a gironi.

La Lazio ha giocato i quarti di finale della UEFA Europa League la scorsa stagione, prima di essere eliminata dal Red Bull Salisburgo (5-6 il punteggio complessivo).

La Lazio ha superato con successo la fase a gironi della UEFA Europa League in ciascuna delle ultime cinque partecipazioni (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16 e 2017-18).

Ciro Immobile ha segnato otto gol in UEFA Europa League la scorsa stagione con la Lazio: soltanto Aritz Aduriz dell'Athletic Bilbao è riuscito a tenere il suo passo (8 gol anche per lui).

Data, orario e luogo: Giovedì 20 settembre 2018, alle ore 18:55, Stadio Olimpico di Roma.