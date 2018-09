Lazio, lista dei convocati per la fase a gironi dell'Europa League 2018/19

Il mister della Lazio ha scelto di optare per il massimo possibile dei convocati (25) per la lista di giocatori da presentare in vista della fase a gironi di Europa League: fuori Jordan Lukaku, infortunato di lungo corso, e lo spagnolo Patric, quest'ultimo per scelta tecnica. Dentro dunque Dusan Basta, Luiz Felipe (in lista A e non in B giovanile) e il giovane attaccante Alessandro Rossi.

Tutti i convocati

Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri;

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Basta, Berisha, Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Rossi