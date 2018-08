Lazio, Peruzzi: "Il nostro girone di Europa League è il peggiore possibile"

" Guardando gli altri gruppi, penso che il nostro sia il peggiore possibile "

Così il club manager della Lazio Angelo Peruzzi ha commentato l'esito del sorteggio della fase a gironi di Europa League. La squadra di Inzaghi ha pescato Marsiglia, Eintracht e Apollon Limassol. "Il Marsiglia è una buona formazione, hanno ottimi elementi. Anche l'Eintracht è forte. E' un girone tosto", ha spiegato l'ex portiere ai microfoni di Sky Sport. "So che ha fatto ricorso ma il Marsiglia ha una giornata di squalifica, speriamo di giocare la prima con loro... a parte gli scherzi, non sarà facile". Il discorso si è poi spostato al campionato: "Dopo due sconfitte la squadra è un po' cupa sicuramente, non è mai bello perdere", ha sottolineato Peruzzi. "Noi cerchiamo di ritrovare l'entusiasmo e il passo dell'anno scorso. Vedremo. Abbiamo affrontato subito due squadre forti, il campionato per noi comincia domenica anche perché abbiamo zero punti". "Penso - ha aggiunto - che la squadra sia costruita bene. Nel primo anno abbiamo giocato diversamente rispetto a oggi, con Keita e Anderson c'era un'altra idea, adesso c'è un altro modulo, abbiamo preso giocatori importantissimi e possiamo fare molto bene".

" Per me è un nuovo inizio, sono molto contento. Felici per il sorteggio? Direi di sì, sicuramente è un girone alla nostra portata. Abbiamo l'obiettivo di andare più avanti possibile "

Così il neo dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha commentato il sorteggio dei gironi di Europa League: i rossoneri hanno pescato Olympiacos, Betis e Dudelange. "Il nostro rapporto con la Uefa? La Uefa ha bisogno del Milan, che ha scritto una storia determinante per il successo delle due competizioni: se ci comporteremo bene a livello finanziario non ci sarà problema", ha spiegato l'ex difensore ai microfoni di Sky Sport. In Europa League "il trend è cambiato negli ultimi anni, le italiane che hanno partecipato hanno preso la competizione molto più seriamente. E la qualità della competizione si è elevata", ha aggiunto Maldini. "La nostra squadra è abbastanza giovane. Il fatto di avere giocatori di esperienza, come Higuain, è molto importante. Io sono nuovo come dirigente ma con esperienza sul campo". Sugli obiettivi: "A parte il primo girone, l'Europa League diventa poi molto complicata. Secondo il nostro giudizio, possiamo arrivare tra le prime quattro del campionato e afare un'ottima Europa League. Sarebbe assurdo decidere su quale competizione puntare di più", ha concluso Maldini.