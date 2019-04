1) Napoli, è il momento più delicato della stagione

Dopo il pareggio con il Genoa, per la prima volta Carlo Ancelotti ha perso davvero la pazienza. La Juventus è andata, la qualificazione alla Champions League è in cassaforte da tempo, ma il Napoli si sta trascinando verso la conclusione della stagione in maniera stanca e molle, complice una condizione fisica non ideale. Ed è una pessima notizia per chi vorrebbe arrivare fino in fondo in Europa. Insigne e compagni sembrano essersi smarriti sul più bello, sia in campionato che in Europa League. Al ritorno servirà la serata perfetta, la prestazione impeccabile, l'impresa da ricordare. Ma le basi da cui partire non sono le migliori.

2) All'Emirates Stadium l'Arsenal è implacabile

Chi è l'ultimo ad aver espugnato la tana dell'Arsenal? Non semplice ricordarlo a memoria. 25 gennaio, 3-1 Manchester United in FA Cup. Da lì, in casa i Gunners hanno sempre vinto: otto successi su otto tra Premier League ed Europa League. Un feeling ormai consolidato con il proprio impianto, nel quale la formazione di Emery riesce a esprimersi nel migliore dei modi. Gioco rapido e massimo a due tocchi, pressing sui portatori di palla avversari, recupero del possesso in zone avanzate del campo. Mosse alle quali il Napoli non è riuscito a trovare le adeguate contromisure, finendo per essere travolto in un primo tempo giocato a due velocità, senza riuscire a rientrare in partita nella ripresa.

Arsenal's Welsh midfielder Aaron Ramsey (2R) celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the UEFA Europa League quarter final, first leg, football match between Arsenal and Napoli at the Emirates Stadium in London on April 11, 201Getty Images

3) Ma i Gunners da trasferta sono perforabili

Otto vittorie su otto in casa, si diceva. Bene: il ruolino di marcia da trasferta dell'Arsenal è diametralmente opposto. Nelle ultime quattro gare giocate lontano dall'Emirates, i Gunners hanno perso tre volte e pareggiato una, tra l'altro senza... muoversi da Londra (il derby col Tottenham del 2 marzo). Una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde del calcio inglese, capace di cedere pure al Rennes negli ottavi. A questo si appiglia il Napoli, che peraltro le occasioni per segnare un preziosissimo gol in trasferta le ha avute. Poche, ma clamorose. Il problema è che non le ha sfruttate. Episodi negativi da non ripetere al San Paolo, in un match che si preannuncia diverso da quello andato in scena ieri sera.

4) Insigne, Zielinski, Mario Rui, Fabian: quanto pesano gli errori individuali

Il Napoli è stato collettivamente asfissiato dal gioco dell'Arsenal, almeno per buona parte del match, ma sul risultato pesano in maniera enorme anche troppi errori individuali in momenti cruciali del match: le palle perse da Mario Rui e Fabian Ruiz in occasione delle due reti segnate dall'Arsenal, lo spreco sotto porta di Insigne e poi quello di Zielinski. Mancanze che una grande squadra non può permettersi in partite così. Se sbagli troppo, alla fine sei destinato a pagare. E il match dell'Emirates Stadium lo ha confermato in pieno.

5) Ramsey è l'ennesimo colpo da maestro della Juve

Qualcuno si è ovviamente già sbizzarrito sui social, sottolineando come quello messo a segno da Aaron Ramsey sia il primo gol rifilato al Napoli da bianconero. La realtà è semplice: la Juventus si è assicurata un altro pezzo da novanta, anticipando la concorrenza e pensando ancora una volta non solo al presente ma anche al futuro. Migliore in campo nella sfida dell'Emirates, il campione gallese ha messo in mostra tutto il proprio repertorio: qualità, sapienza tattica, inserimenti mortali. Ha segnato una volta, ma avrebbe potuto timbrare pure una doppietta o addirittura una tripletta. Un giocatore fatto e finito che, fisico permettendo, non farà fatica a inserirsi nel campionato italiano.

" Guarda tutti, avversari e compagni, dall'alto al basso grazie a classe e sapienza tattica. Segna un gol e ne sfiora almeno altri tre con inserimenti mortali. Dominante, nonostante nel finale si divori la possibilità del 3-0 [dalle pagelle di Arsenal-Napoli] "