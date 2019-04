Le pagelle dell'Arsenal

Petr CECH 6 - Non deve lavorare particolarmente, stanti le enormi difficoltà offensive del Napoli. Viene graziato da Insigne e Zielinski.

Sokratis PAPASTATHOPOULOS 6,5 - Difficilmente si fa sorprendere. Chiude bene e con attenzione. Buona prestazione da terzo di difesa.

Laurent KOSCIELNY 6 - Per un tempo intero controlla bene i flebili tentativi del Napoli, ma qualche buco, quando gli azzurri premono maggiormente, lo lascia.

Nacho MONREAL 5,5 - Troppe volte si fa superare con palloni lunghi lanciati alle sue spalle. Da lì nascono le principali palle gol del Napoli.

Ainsley MAITLAND-NILES 7 - Gran primo tempo, tra inserimenti ficcanti e l'assist per l'1-0 di Ramsey. Cala leggermente nella ripresa, in cui sfiora comunque il tris.

Aaron RAMSEY 7,5 - Guarda tutti, avversari e compagni, dall'alto al basso grazie a classe e sapienza tattica. Segna un gol e ne sfiora almeno altri tre con inserimenti mortali. Dominante, nonostante nel finale si divori la possibilità del 3-0.

Leandro TORREIRA 7 - Assieme a Ramsey prende possesso della zona centrale del campo, distribuendo giocate e mordendo caviglie. Suo, con la complicità di Koulibaly, il gol del raddoppio (dal 77' Mohamed ELNENY s.v.)

Sead KOLASINAC 6,5 - Spinge anche lui parecchio, specialmente nella ripresa, trovando varchi enormi e andando più di una volta vicino al gol.

Mesut ÖZIL 6,5 - Lascia il proscenio ai compagni, deliziando comunque la platea con più di una giocata d'alta scuola. Lascia il campo nella ripresa (dal 67' Henrikh MKHITARYAN 6 - Ha il tempo per servire un cioccolatino a Ramsey, che sorprendentemente non lo scarta)

Alexandre LACAZETTE 6 - Si mette al servizio della squadra, giocando collettivamente e lasciando da parte gli egoismi. Non segna, ma è utile (dal 67' Alex IWOBI 5,5 - Si vede poco ed è sfavorito dalla minore presenza offensiva dell'Arsenal)

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 5,5 - Come Lacazette partecipa alla manovra, ma non sfrutta le occasioni che gli capitano a disposizione.

All. Unai EMERY 7 - Prepara alla perfezione il piano di battaglia, basato su pressing offensivo, recupero palla e ripartenze veloci. Impossibile questi ritmi per 90 minuti, ma il 2-0 è un risultato confortevole.

Ramsey e Fabian Ruiz - Disfatta del Napoli a LondraGetty Images

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 7 - L'uno-due al mento del primo tempo non lo stordisce. Anzi, tiene a galla il Napoli con una serie di parate da campione. Se gli azzurri sono ancora in gioco, gran parte del merito è suo.

Elseid HYSAJ 4,5 - Spesso preso fuori posizione, quasi sempre impacciato con il pallone tra i piedi. In sostanza, il Mario Rui della fascia destra. L'unico ammonito del match è lui.

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Dopo Meret è il migliore del Napoli. Non ha colpe evidenti nell'imbarcata del primo tempo e, anzi, nella ripresa opera un paio di salvataggi preziosi.

Kalidou KOULIBALY 5,5 - Sfortunato, più che disattento, nel deviare in porta il tiro senza pretese di Torreira. Volontà e grinta non mancano, ma pure qualche pasticcio non da lui.

Mario RUI 4,5 - Da un suo errore nasce la rete del vantaggio dell'Arsenal e da quel momento il portoghese non si riprende più. Tante difficoltà difensive, tantissimi errori nel possesso. Serataccia.

José Maria CALLEJON 5,5 - Non è il Callejon delle migliori occasioni, anche se dalla sua zona di campo qualche cosa buona si vede. Mette in porta Insigne, che spreca.

ALLAN 5,5 - Questa volta può far poco per contrastare la manovra dell'Arsenal. E nemmeno lui è immune dal pressing indiavolato degli inglesi.

Fabian RUIZ 5 - Pochi guizzi, tante difficoltà. La palla banalmente persa che regala a Torreira il gol del raddoppio è la fotografia della sua serata.

Piotr ZIELINSKI 5 - Parte largo e combina poco o nulla di buono. Ha la palla buona per accorciare le distanze, ma a un metro da Cech la spreca incredibilmente.

Lorenzo INSIGNE 5 - Sulla sua valutazione pesa il brutto errore sotto porta del finale del primo tempo. Per il resto è uno degli ultimi a mollare, mette Zielinski a tu per tu con Cech, ma pure lui sbaglia un'infinità di palloni e scelte (dall'83' Amin YOUNES s.v.)

Dries MERTENS 4,5 - Completamente imbavagliato dagli avversari. Non ha mai l'opportunità di mettersi in mostra, né di trovare l'intesa con Insigne. Serata da dimenticare (dal 66' Arek MILIK 5,5 - Porta maggiore peso all'attacco azzurro, ma non gli arrivano i palloni giusti)

All. Carlo ANCELOTTI 5 - A bordo campo si sbraccia, ma è quasi impotente di fronte a un primo tempo da brividi. Tenta forse in ritardo la mossa Milik.