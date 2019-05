ARSENAL

Petr CECH 6,5 - Un po' passivo in occasione della rete di Diakhaby ma intervenire in quella situazione era molto complicato, bravo nella ripresa a chiudere lo specchio a Gameiro con un'uscita tempestiva.

Shkodran MUSTAFI 6 - Partita di ordinaria amministrazione e senza particolari sbavature. Bravo a salvare sulla linea un pallone in mischia su corner.

Sokratis PAPASTATHOPOULOS 6,5 - Nel primo tempo meriterebbe il giallo ma viene graziato da Turpin. Nella ripresa fa valare tutta la sua velocità con un paio di recuperi che spengono sul nascere altrettanti ripartenze del Valencia.

Laurent KOSCIELNY 6,5 - Gara da capitano per il difensore francese che sbaglia pochissimo e nella ripresa si fa apprezzare per la sua capacità di giocare d'anticipo.

dall'82' Nacho MONREAL s.v. - Gioca solo pochi minuti, ingiudicabile.

Sead KOLASINAC 7 - Piede sinistro caldissimo. Spinge come un forsennato sulla sinistra e firma due assist perfetti per il secondo e il terzo gol dei Gunners. Micidiale.

Matteo GUENDOUZI 6 - Dà equilibrio alla squadra giocando il pallone con grande tranquillità e cercando sempre le giocate più semplici.

dal 58' Lucas TORREIRA 6 - Il pubblico stravede per lui e sottolinea con gli applausi anche i tocchi laterali. Mette ordine in mezzo al campo.

Granit XHAKA 6 - Lo svizzero conferma di avere un sinistro chirurgico quando gli viene concesso spazio e tempo per ragionare. Decisamente più in difficoltà quando viene pressato.

Ainsley MAITLAND-NILES 5,5 - Non particolarmente attivo sulla destra, sullo 0-1 commette il patatrac con un inspiegabile retropassaggio di testa che per sua fortuna non ha conseguenze.

Mesut OZIL 5,5 - Dovrebbe essere il regista offensivo dell'Arsenal, di fatto gioca al piccolo trotto e cerca raramente la verticalizzazione. E giustamente è il primo a essere sostituito.

dal 75' Henrikh MKHITARYAN 6 - Gioca poco più di un quarto d'ora facendosi notare per un traversone basso a centro area dove però non ci sono compagni.

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 7,5 - Spacca in due la difesa del Valencia con la cavalcata che porta alla rete del pari di Lacazette. Poi si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per la stoccata del 3-1 che indirizza il discorso qualificazione.

Alexandre LACAZETTE 7,5 - Letteralmente devastante. Segna due gol, ne sfiora altrettanti e lotta fino alla fine entrando anche nell'azione del definitivo 3-1. Peccato solo per quella rete fallita con un goffo colpo di testa a due passi da Neto: avrebbe potuto festeggiare una meritatissima tripletta.

All.: Unai EMERY 6,5 - Primo tempo di grande sofferenza, a centrocampo il Valencia fa quel che vuole. Corregge in corsa la squadra e nella ripresa legittima il successo che - a conti fatti - avrebbe potuto anche essere più rotondo.

Rodrigo - Arsenal-Valencia Europa League 2018-19Getty Images

VALENCIA

NETO 6 - Non esente da colpe sulla rete del 2-1, si riscatta nel secondo tempo con un paio di super parate su Lacazette. Un po' sfortunato in occasione del terzo gol dei Gunners perché la palla passa tra le gambe di Gayà.

Facundo RONCAGLIA 4,5 - Prestazione da dimenticare per l'ex difensore di Genoa e Fiorentina. I suoi svarioni a centro area non si contano. Lacazette gli fa passare una notte da incubo e anche quando incrocia Aubameyang non se la passa meglio. Anello debole della difesa.

Ezequiel GARAY 6 - Tutto sommato non demerita, ma ha sulla coscienza un gol divorato a 3 metri dalla porta dopo una manciata di minuti. Un errore che potrebbe pesare (e parecchio) nell'ottica della doppia sfida.

GABRIEL 6 - Lotta su ogni pallone con grande caparbietà. Non sempre è pulito ma non tira mai indietro la gamba e nel finale rischia anche di farsi male dopo un contrasto con Mkhitaryan.

Mouctar DIAKHABY 6,5 - Schierato mediano davanti alla difesa, gioca un primo tempo da manuale. Domina in mezzo al campo e ha il grande merito di sbloccare il risultato. Cala nettamente nella ripresa e le sue aperture non sempre sono precise.

Cristiano PICCINI 5 - Dalla sua parte c'è un cliente scomodissimo come Kolasinac e l'azzurro fa fatica a contenerlo. Non pervenuto in fase offensiva, gara decisamente anonima la sua.

Daniel PAREJO 6,5 - Crea spesso la superiorità numerica sulla trequarti, impegna severamente Cech con un destro dai venti metri e calcia il corner da cui nasce il gol di Diakhaby. Qualche guizzo anche nella ripresa, uno dei più propositivi.

Carlos SOLER 5 - Tanto fumo e poco arrosto. Gioca il primo tempo a destra e la ripresa a sinistra ma combina davvero poco.

dal 71' Daniel WASS 6 - Buon impatto sulla partita, sulla destra crea qualche fastidio all'Arsenal. Forse avrebbe meritato un maggiore minutaggio.

José GAYÀ 5,5 - Primo tempo molto positivo, mentre nella ripresa non riesce a esprimersi sullo stesso livello. Da rivedere la sua fase difensiva: in ritardo su Aubameyang in occasione del 3-1 dell'Arsenal.

RODRIGO 6,5 - Fa reparto praticamente da solo. Sua la torre per la rete di Diakhaby, anche nella ripresa si conferma il più lucido dei suoi negli ultimi venti metri anche se a volte risulta troppo isolato.

dall'89' Santi MINA s.v. - In campo per pochissimi minuti, non giudicabile.

Gonçalo GUEDES 5,5 - Primi 45 minuti in ombra, prova a rifarsi nel secondo tempo ma il bilancio finale della sua partita è in passivo.

dal 71' Kevin GAMEIRO 6 - Entra e costringe subito Cech a un'uscita spericolata. Ci riprova con una girata di destro che finisce alta: decisamente più pericoloso di Guedes.

All.. MARCELINO 6 - Il suo 4-4-2 mascherato con Diakhaby funziona per un tempo, poi Emery prende le contromisure e la musica cambia. Squadra troppo remissiva nella seconda parte, il gol di Aubameyang è una doccia gelata e ora al ritorno occorrerà inventarsi qualcosa.