Le pagelle del Chelsea

Kepa ARRIZABALAGA 7,5 - Durante i 120 minuti ha meno lavoro rispetto al collega Trapp: un volo su Da Costa e poco altro. Diventa protagonista ai rigori, ipnotizzando Hinteregger e Paciencia e portando il Chelsea in finale.

Cesar AZPILICUETA 6 - Contiene bene Kostic, non disdegnando qualche incursione offensiva. Ha maggiori problemi da centrale, rischiando perfino l'espulsione. Sbaglia uno dei rigori.

Andreas CHRISTENSEN 6 - Non commette errori marchiani, ma ha qualche problema quando Rebic si mette in moto. Esce per un problema fisico (dal 74' Davide ZAPPACOSTA 7 - Insidiosissimo sia alla conclusione che al cross e decisivo nel togliere dalla porta un colpo di testa di Haller indirizzato in rete. Che impatto!)

David LUIZ 6 - Sfiora il gol, ma di contro è protagonista di una serie di disimpegni da brivido e di letture difensive sbagliate: vedere per credere l'azione dell'1-1 di Jovic. Si riscatta prima nei supplementari con uno strepitoso salvataggio sulla linea, poi ai rigori con la sua trasformazione vincente.

Emerson PALMIERI 6,5 - Gioca un gran primo tempo, dimostrandosi una spina nel fianco. Meno offensivo e più preoccupato di Da Costa nel resto della gara, ma comunque sempre pericoloso quando trova spazio.

Mateo KOVACIC 5,5 - Qualche buon inserimento palla al piede, ma anche e soprattutto troppi errori e troppe palle perse in maniera banale. Luci, ombre e tanta frenesia.

JORGINHO 6,5 - Tocca come al solito un numero enorme di palloni, sfornando una prestazione onesta in entrambe le fasi. Come sempre freddissimo dal dischetto.

Ruben LOFTUS-CHEEK 6,5 - Gioca un primo tempo quasi perfetto, coronato dal bel gol del vantaggio. Cala drasticamente nella ripresa, fino alla sostituzione (dall'86' Ross BARKLEY 6 - Porta maggiore brio alla manovra, facendosi vedere al limite e andando alla conclusione)

WILLIAN 5,5 - Inizia con il piglio giusto, mostrando vivacità e brillantezza, ma non si mantiene sugli stessi standard per tutto il tempo in cui rimane in campo (dal 62' PEDRO 5,5 - Impatto terribile, con una serie di errori uno dopo l'altro. Migliora verso la fine del match, ma non arriva alla sufficienza)

Olivier GIROUD 5,5 - Ha un paio di buone opportunità sotto porta, ma non trova il guizzo vincente. Si batte come un leone, ma ogni tanto litiga col pallone (dal 96' Gonzalo HIGUAIN 5,5 - Poco da segnalare. Si impegna, ma gli arrivano pochissimi palloni utili)

Eden HAZARD 7 - Un po' troppo lezioso, ma quando trova spazio per insegnare calcio manda in porta Loftus-Cheek. Mezzo voto in più per il rigore che vale la finale.

All. Maurizio SARRI 6,5 - Non riesce a impedire all'Eintracht di ritrovare coraggio dopo un primo tempo a tinte blu, ma viene salvato dai rigori. Tutto è bene quel che finisce bene.

Luka Jovic of Eintracht Frankfurt celebrtes his gol during the UEFA Europa League Semi Final Second Leg match between Chelsea and Eintracht Frankfurt at Stamford Bridge on May 09, 2019 in London, England.Getty Images

Le pagelle dell'Eintracht

Kevin TRAPP 7 - Ha parecchio lavoro anche durante i 120 minuti: non sempre è impeccabile, ma se la cava sempre. Nega il gol dal dischetto ad Azpilicueta, ma è tutto inutile.

David ABRAHAM 5,5 - Ha i suoi bei problemi con Hazard e con Emerson. Fa quel che può con il belga, spesso ricorrendo alle maniere più rudi e prendendosi un giallo.

Martin HINTEREGGER 6 - Forse sbaglia nel lasciare a Loftus-Cheek così tanto spazio per calciare, ma resta però l'unica macchia vera in una gara in cui giganteggia da centrale difensivo. Fino allo sciagurato rigore finale.

Simon FALETTE 6 - Se la cava meglio rispetto ad Abraham, nonostante un'ammonizione sul groppone. Inizialmente patisce Willian, poi si cala meglio nella parte.

Danny DA COSTA 6,5 - Ha fiato da vendere e così scioglie le briglie dopo un primo tempo di contenimento, trovando tanto spazio e creando più di un pericolo dalla destra. Minaccia Kepa con un bellissimo destro al volo.

Sebastian RODE 6 - Morde le caviglie degli avversari, perdendosi però Loftus-Cheek alle spalle. Cresce di tono assieme alla squadra, ma deve uscire per infortunio (dal 70' Jonathan DE GUZMAN 6 - Dà il cambio a Rode spendendosi in entrambe le fasi e segna dal dischetto)

Makoto HASEBE 6 - Bada al sodo più che all'eleganza e parecchi errori anche da parte sua si vedono. Però che recuperi e che voglia di non mollare nemmeno di un centimetro.

Filip KOSTIC 6 - Trova spesso la strada sbarrata davanti a sé e pure lui ci mette del suo, faticando a sfondare. Quando ce la fa, però, mette Haller a tu per tu con Kepa.

Mijat GACINOVIC 6,5 - Combina poco o nulla per un tempo intero, poi, d'incanto, si sveglia: suo lo splendido assist che consente a Jovic di andare in rete (dal 119' Gonçalo PACIENCIA 5 - Serata da incubo. Viene inserito da Hütter con il solo intento di calciare uno dei rigori e fallisce la missione)

Luka JOVIC 7 - Fatica per un tempo, senza avere palloni giocabili, poi alla prima vera opportunità conferma di essere una sentenza. Continua a tenere sotto scacco la difesa del Chelsea e dal dischetto non sbaglia.

Ante REBIC 6 - Ci prova anche nel primo tempo di difficoltà dell'Eintracht. Si spende per la squadra, gioca per i compagni ed esce dal campo sfinito (dal 90+3' Sebastien HALLER 6 - Buon impatto, ma si divora un gol a pochi passi dalla porta. Trasforma il proprio rigore)

All. Adolf HÜTTER 7 - L'Eintracht esce a testa non alta, ma altissima. Coraggio, gioco collettivo e dedizione alla causa spaventano il Chelsea, che vola in finale solo per dettagli.