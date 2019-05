=== Eintracht Francoforte ===

Kevin TRAPP 6,5: nella ripresa, compie almeno un paio di parate importanti (su Loftus-Cheek e David Luiz), che tengono a galla la formazione tedesca.

David ABRAHAM 6: sfiora il gol due volte, una per tempo, nelle proposizioni offensive: la mira, sia col piede che in elevazione, tuttavia, non è stata delle migliori.

Martin HINTEREGGER 6,5: conferma tutta la sua cattiveria agonistica riempiendo di calci - dal 1' al 90' - il povero Olivier Giroud. Tecnica vecchio stampo ma che, evidentemente, talvolta funziona ancora.

Olivier Giroud gegen Martin Hinteregger - Eintracht Frankfurt vs. FC ChelseaGetty Images

Simon FALETTE 5,5: in netta difficoltà, in marcatura su Pedro. Meglio, invece, quando è chiamato a far partire l'azione.

Danny DA COSTA 7: percorre l'out di destra senza mai fermarsi. Mette al centro diversi suggerimenti interessanti.

Eintracht Frankfurt, FC Chelsea, Europa LeagueImago

Gelson FERNANDES 6,5: su tutti i palloni nel primo tempo, tanto da far partire il contropiede (su palla persa di Giroud) che porta al vantaggio delle Aquile. La ripresa lo vede impegnato praticamente in difesa.

Dal 73' Gonçalo Paciência 6,5: ha il merito di riconsegnare brio alla fase offensiva delle Aquile nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

Makoto HASEBE 5,5: il giapponese non eccelle in fase di costruzione, tanto che si fa notare maggiormente nel corso della ripresa, quando si tratta di chiudere i boccaporti.

Sebastian RODE 6,5: fantasia al potere. Il suo piede educatissimo è manna per il trio d'attacco Gacinovic-Kostic-Jovic.

Mijat GACINOVIC 6,5: scattante e dalla spiccata visione periferica del gioco. E' bravissimo a smistare palla a favore di Kostic in occasione del gol con cui Jovic sblocca il match.

Dal 92' Jetro Willems: sv.

Filip KOSTIC 6: il cross ben calibrato per Jovic è, di fatto, l'unico spunto offerto dalla sua prestazione, senz'altro anonima nel corso del secondo tempo.

Luka JOVIC 7: tocca un pallone e lo manda dove Kepa non può arrivare. Stagione devastante per l'attaccante serbo.

Frankfurt's Serbian forward Luka Jovic celebrates scoring the opening goal during the UEFA Europa League semi-final first leg football match Eintracht Frankfurt v Chelsea in Frankfurt am Main, western Germany on May 2, 2019Getty Images

Mister Adi HÜTTER 6,5: la sua squadra si è già spinti a livelli impensabili a inizio stagione. Se lavorerà ancor di più sull'intensità, non è detto che a Stamford Bridge non scappi il colpaccio.

=== Chelsea ===

Kepa ARRIZABALAGA 5,5: alterna uscite sicure ad altre che lasciano piuttosto perplessi.

César AZPILICUETA 5: sottotono il capitano. Jovic e Kostic, nel momento decisivo, gli sgusciano via.

Andreas CHRISTENSEN 4,5: perde palloni, balla in difesa e commette falli pericolosi. Il vero flop di serata nel team di Sarri.

Eintracht Frankfurt, Chelsea, Europa LeagueGetty Images

David LUIZ 6: una traversa su punizione calciata magistralmente e, come al solito, meglio là davanti che come difensore centrale, in cui ne combina di tutti i colori.

Emerson PALMIERI 6: nel secondo tempo fornisce grande spinta a beneficio della fase offensiva. Là dietro, però, Danny da Costa

Ngolo KANTE 7: ruba e trasforma un pallone dietro l'altro a metà campo, in cui è come sempre generosissimo.

JORGINHO 5,5: parte malissimo, toccando ben pochi palloni. Nella ripresa, dopo uno scontro aereo con Rode, riorganizza le idee.

Ruben LOFTUS-CHEEK 7,5: il migliore in campo. Da interno sinistro di metà campo, riesce a mescolare alla grande grinta, rapidità di esecuzione e generosità nel servire i compagni. Confeziona con caparbietà e precisione il gol dell'1-1 firmato Pedro.

Dall'83' Mateo Kovacic: sv.

Eintracht Francoforte-Chelsea 2018-2019: Ruben Loftus-Cheek (Chelsea, maglia gialla), contrastato da Sebastian Rode (Imago)Imago

PEDRO 7: segna un gol fondamentale per il discorso qualificazione e, là davanti, è l'uomo ovunque.

Le duel entre Filip Kostic et Pedro lors d'Eintracht Francfort - Chelsea en demi-finale aller de la Ligue EuropaGetty Images

Olivier GIROUD 6: lavoro sporco che dev'essere necessariamente apprezzato. Le sue caviglie fungono da calamita ai calcioni di Hinteregger.

WILLIAN 6,5: dirbbling, velocità e tanti guizzi sulla sinistra. Gioca un'ora ad ottimi livelli.

Dal 61' Eden Hazard 5: entra male nel match. Spesso in ritardo sui suggerimenti di Loftus-Cheek.

Mister Maurizio SARRI 6,5: nella prima mezz'ora, la serata di Francoforte sembra nascondere epiloghi nefasti. Invece il suo Chelsea, può dirsi addirittura insoddisfatto dell'1-1 finale dopo il dominio palesato nella ripresa.