Le pagelle di Eintracht-Lazio 4-1: Basta disastroso, Milinkovic-Savic mai in partita

===Lazio===

Silvio PROTO 5,5 - Non gli si possono imputare colpe particolari. Fa quel che può quando può, ma i tentativi di rimanere a galla si rivelano completamente vani.

Luiz FELIPE 5,5 - Probabilmente il meno negativo dei tre centrali di Inzaghi. Ma nemmeno lui, nonostante provi a limitare al massimo gli errori, riesce a rendersi utile.

Francesco ACERBI 5 - In grande difficoltà in marcatura, nel posizionamento, nella gestione del pallone. La rete di Jovic nasce da un suo intervento a vuoto in mezzo al campo.

WALLACE 4,5 - Fa venire i brividi ogni volta che porta il pallone. E in marcatura non va meglio: sbaglia tutto nell'azione del primo gol tedesco e resta preso in mezzo tra Haller e Jovic in quella del tris.

Dusan BASTA 4 - Disastroso dal 1' al 48' del primo tempo, il minuto in cui viene espulso. Non azzecca un controllo o un passaggio, soffre Kostic e completa il quadro prendendosi, da ammonito, il secondo giallo che significa espulsione.

Marco PAROLO 6 - Il migliore del centrocampo laziale. Suo il gol che per pochi minuti tiene in partita la Lazio. L'ultimo a mollare, tra inserimenti e pressing anche solitario.

Lucas LEIVA 4,5 - Qualche discreta trama nella prima mezz'ora, ma anche tanti affanni difensivi. Perde malamente il contrasto con Haller che origina il gol del 2-1, poi imbarca acqua come tutti i compagni (dal 76' Luis ALBERTO s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 4,5 - Nettamente sottotono nel derby, addirittura disastroso questa sera. Mai in partita, mai capace di inventare. Colleziona una serie quasi infinita di passaggi e lanci sbagliati (dal 64' Valon BERISHA 5,5 - All'esordio con la Lazio, entra in una situazione impossibile da gestire)

Riza DURMISI s.v. (dal 18' Senad LULIC 5 - Pessimo ingresso in campo. Tante difficoltà anche nelle operazioni più banali, tanti errori, nessuna pericolosità da sinistra. Male)

Joaquin CORREA 5,5 - Il migliore della Lazio per gran parte della gara, con tanto di assist vincente per Parolo. Poi gli si annebbia la mente ed ecco l'intervento da rosso diretto su de Guzman.

Ciro IMMOBILE 5,5 - Quasi commoventi i suoi movimenti e i suoi continui scatti a gara ampiamente chiusa. Sfiora il gol da fuori e cerca l'intesa con Correa, prima di farsi pure lui inghiottire dal risultato impietoso.

All. Simone INZAGHI 5 - Non trova le giuste contromisure al pressing alto e al ritmo imposto dall'Eintracht. Il resto lo fanno Basta e Correa.

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom in der Europa LeagueGetty Images

===Eintracht===

Trapp 6; Da Costa 7, Hasebe 7, Russ 6, Falette 6; Gacinovic 7, Torró 6, de Guzman 6 (87' Stendera s.v.), Kostic 7 (78' Tawatha s.v.); Jovic 7 (67' Rebic 6), Haller 7,5. All. Hütter 7