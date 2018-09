Le pagelle di Lazio-Apollon 2-1: Caicedo e Luis Alberto, sprazzi di gran calcio

=Lazio=

Silvio PROTO 6 - L'Apollon lo minaccia più volte nella ripresa, ma senza mai centrare la sua porta. Incolpevole in occasione del gol di Zelaya.

BASTOS 5 - Male. Palloni persi, disattenzioni difensive, disimpegni sbagliati. Nettamente il meno positivo sia del pacchetto difensivo di Inzaghi che dell'intera Lazio.

Francesco ACERBI 6,5 - Il migliore della retroguardia laziale. Non si lascia andare agli errori dei compagni e guida il reparto con sicurezza.

Martin CACERES 5,5 - Non ai livelli (bassi) di Bastos, ma un paio di disattenzioni evidenti non mancano nemmeno da parte sua. Per fortuna della Lazio, senza esiti.

Dusan BASTA 6 - Deve svolgere sia la fase offensiva che quella di ripiegamento. Prova a metterci brillantezza, ma cala alla distanza.

Alessandro MURGIA 6 - Se non altro ci mette quella grinta e quella voglia che in altri compagni sembrano mancare. Anche se nella ripresa deve soffrire anche lui.

Milan BADELJ 6,5 - Presidia bene la zona centrale del campo. Detta i ritmi e recupera palloni. Prestazione macchiata soltanto da un'ammonizione discutibile (dal 61' Lucas LEIVA 5,5 - Sottotono. Sbaglia subito due appoggi in fila e si prende un'ammonizione)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Disattento, quasi svogliato. Si crea un paio di occasioni da rete, ma per il resto trotterella per il campo senza profondere troppe energie (dal 73' Senad LULIC 5 - Nemmeno lui entra bene in partita. Con l'aggravante di un errore incredibile a portiere già saltato)

Riza DURMISI 6 - Quando accelera improvvisamente sembra sempre poter creare pericoli. Lo fa però in maniera troppo sporadica.

Luis ALBERTO 6,5 - Suo il gol che apre le marcature. Si muove bene e scambia egregiamente con Caicedo, anche se non mancano nemmeno gli errori (dal 62' Ciro IMMOBILE 6,5 - Dà nuova verve all'attacco e quando ha l'opportunità di segnare dal dischetto non se la lascia sfuggire)

Felipe CAICEDO 7 - Lancia un buon segnale, dimostrandosi vivo e pronto a sfruttare le occasioni che Inzaghi gli concederà. Usa il corpo, fa sponda, scambia con Luis Alberto ed è decisivo nelle due reti: splendido assist di tacco e rigore guadagnato.

All. Simone INZAGHI 6 - Opera giustamente il turnover, ricevendo risposte solo parziali dai propri giocatori. Premiato quando decide di inserire l'artiglieria pesante.

=Apollon=

Bruno Vale 6,5; João Pedro 4,5, Yuste 6, Roberge 6, Vasiliou 6; Sachetti 6,5, Kiryakou 5,5 (46' Markovic 6); Schembri 6, Pereyra 5 (69' Zelaya 6,5), Papoulis 6,5; Maglica 5,5 (46' Carayol 6). All. Avgousti 6,5