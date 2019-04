Le pagelle del Napoli

Alex MERET 5 - Ha gravissime colpe in occasione del gol decisivo, piazzando la barriera nel peggiore dei modi e aprendo un'autostrada a Lacazette. Si rifà parzialmente con una parata fenomenale su Aubameyang.

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Si fa passare alle spalle un paio di volte da Kolasinac, poi gli prende le misure. Ottime le sue scodellate in profondità. Esce all'intervallo (dal 46' Dries MERTENS 5,5 - Dovrebbe portare maggior brio all'attacco del Napoli, ma raramente è incisivo con le sue giocate)

Vlad CHIRICHES 6 - Sotto pressione nel primo tempo, maggiormente tranquillo nella ripresa. Non commette grossi errori e limita i danni.

Kalidou KOULIBALY 6 - Si salva in una serata triste, chiudendo bene in anticipo più di una volta. Assieme a Fabian Ruiz avvia il contropiede che, sullo 0-0, porta Callejon a tu per tu con Cech.

Faouzi GHOULAM 6 - Offre un contributo apprezzabile in fase di spinta, proponendosi a getto continuo. Non devastante come ai bei tempi, ma positivo (dal 71' Mario RUI 6 - Buon ingresso in campo. Porta freschezza a sinistra e offre a Milik un pallone sprecato dal polacco)

José Maria CALLEJON 5 - Molto impreciso. Ha la palla del vantaggio, ma la spara addosso ai piedi di Cech. Poi si produce in una serie di cross e tiri senza la giusta misura, anche quando arretra a fare il terzino a tutto campo.

ALLAN 5 - Corre come al solito per quattro, gettandosi con cuore su ogni pallone, ma quanta imprecisione. Un brutto pallone perso quasi regala lo 0-2 ad Aubameyang.

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Inizia in maniera piuttosto timida e impacciata, poi si scioglie con qualche buona giocata. In ogni caso, nemmeno lui è un fattore.

Fabian RUIZ 6 - Rispetto all'andata si sposta più esternamente, il primo tempo a sinistra e il secondo a destra. Lodevole nelle sue iniziative, anche se poco concreto.

Lorenzo INSIGNE 5 - Ci prova con continuità, mette Milik davanti a Cech, ma pasticcia peccando enormemente nella precisione. Esce tra qualche fischio da parte del San Paolo (dal 61' Amin YOUNES 6 - Tenta in ogni modo di forzare la difesa inglese con apprezzabili spunti in uno contro uno. Ma è troppo solo)

Arek MILIK 4,5 - Serataccia. Si vede annullare un gol in maniera dubbia, ma per il resto sbaglia quasi tutto quello che prova, dagli appoggi alle scelte passando per le conclusioni. Il simbolo della sua prestazione è un gol orrendamente fallito a porta praticamente vuota.

All. Carlo ANCELOTTI 5,5 - Al Napoli mancano idee, precisione e condizione fisica e lui non trova il bandolo della matassa. Non da oggi: da tempo.

SSC Neapel - FC Arsenal, Europa LeagueGetty Images

Le pagelle dell'Arsenal

Petr CECH 6 - Non deve compiere interventi sensazionali, ma a differenza di Meret non sbaglia mai. Bravo a evitare una figuraccia al compagno Monreal.

Sokratis PAPASTATHOPOULOS 6,5 - Deve fronteggiare i maggiori pericoli, visto che il Napoli attacca soprattutto dalla sua parte. Barcolla, ma non molla.

Laurent KOSCIELNY 6,5 - Commette un paio di errori di posizione nel primo tempo, ma Milik non sa approfittarne. Poi prende le misure al centravanti avversario.

Nacho MONREAL 6 - Questa volta non si fa superare alle spalle, com'era invece accaduto a Londra. Nel finale di partita, però, sfiora un clamoroso autogol.

Ainsley MAITLAND-NILES 6 - Qualche guizzo in velocità, sempre ben contenuto, poi tanta dedizione difensiva. Umile.

Leandro TORREIRA 6 - Meno protagonista rispetto all'andata. Questa volta si limita prettamente alla fase di contenimento, giocando comunque con tranquillità.

Granit XHAKA 6 - Protegge la difesa in coppia con Torreira, rimanendo spesso molto basso e provando a chiudere al meglio gli spazi. Esce nella ripresa (dal 61' Mohamed ELNENY 6 - Si piazza davanti alla propria area per proteggere il risultato)

Sead KOLASINAC 6,5 - Inizia a cento all'ora, trovando campo per attaccare davanti a sé. Quando ne ha la possibilità, pur senza continuità, sa far male.

Aaron RAMSEY 6 - Come all'andata entra subito in partita, disegnando calcio con la sua classe pue agendo qualche metro più tardi. Lo tradiscono i muscoli (dal 34' Henrikh MKHITARYAN 6 - Un po' penalizzato dal baricentro basso della propria squadra, si rende comunque utile e mette Aubameyang davanti a Meret)

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 5,5 - Lascia la scena a Lacazette, mettendosi ben poco in mostra e sprecando l'unica chance a disposizione davanti a Meret.

Alexandre LACAZETTE 7 - Il man of the match. Mette in difficoltà il Napoli con il suo movimento e su punizione, con la complicità di Meret, regala all'Arsenal un altro prestigioso successo (dal 68' Alex IWOBI 5,5 - Non ha grandi occasioni per mettersi in mostra)

All. Unai EMERY 6,5 - Non si accontenta del 2-0 dell'andata, ordinando alla squadra di giocarsela a viso aperto e venendo premiato da Lacazette. Poi non riesce a impedire un naturale rilassamento, ma festeggia una qualificazione meritata.