Le pagelle di Olympiacos-Milan 3-1: Castillejo e Calhanoglu, che delusione

Le pagelle del Milan

Pepe REINA 6 - Vie superatp per tre volte, ma senza colpe evidenti. Anzi, fa quel che può per opporsi ai tentativi dei vari Guerrero e Fortounis.

Davide CALABRIA 5 - Soffre le iniziative degli esterni che a turno appaiono dalla sua parte. Più di un buco in marcatura rischia di costare caro al Milan.

Ignazio ABATE 5,5 - Luci e ombre. Pesca Higuain con un lancio da trequartista, salva su Guerrero, poi - decisione di Bastien a parte - rovina tutto con l'ingenua trattenuta da rigore su Torosidis.

Cristian ZAPATA 6,5 - Inizia male, perdendosi Guerrero e venendo salvato da Reina, poi prende le giuste misure. Salva a porta vuota sullo spagnolo, è sfortunato sul tiro di Guilherme e si rifà poco dopo. Ma non serve.

Ricardo RODRIGUEZ 5 - Non sale quasi mai, preoccupato com'è di star dietro all'ex Genoa e Chievo Fetfatzidis, che spesso lo fa ammattire a suon di finte. Serata difficile (dall'85' Alen HALILOVIC s.v.)

Samu CASTILLEJO 5 - Prende il posto dell'infortunato Suso, ma fa ampiamente rimpiangere il connazionale. Produce pochissimo, sbaglia addirittura dalla bandierina e dorme nell'azione del primo gol greco. Male.

Franck KESSIÉ 6 - In mezzo al campo battaglia, anche se non sempre è preciso. È comunque uno dei più pericolosi, tanto da sfiorare la rete per due volte.

Tiemoué BAKAYOKO 6 - Se il Milan affonda inesorabilmente, lui è uno dei pochi a rimanere a galla con dignità. Combina chiusure e una buona gestione del pallone.

Hakan CALHANOGLU 5 - Spento e inconcludente. Viene clamorosamente a mancare nello spunto personale, anche nell'area greca, ed è poco cattivo alla conclusione. Di buono c'è solo l'assist dalla bandierina per Zapata.

Patrick CUTRONE 5,5 - Cerca spesso e volentieri lo scambio con Higuain, ha l'argento vivo addosso ma questa volta gli manca il guizzo sotto porta (dal 78' Diego LAXALT s.v.)

Gonzalo HIGUAIN 5,5 - Conferma la propria frenesia e ancora una volta è troppo egoista. A ciò si aggiunge un pizzico di sfortuna, specialmente nella conclusione del 92'.

All. Gennaro GATTUSO 5 - Non trova le giuste contromisure al prevedibile assalto dei greci, arretrando il baricentro della squadra dopo il 2-1 e venendo subito punito.

Cutrone MilanLaPresse

Le pagelle dell'Olympiacos

José Sá 6; Elabdellaoui 6, Cissé 6,5, Vukovic 6, Koutris 6; Camara 6 (79' Torosidis s.v.), Guilherme 7; Fetfatzidis 6,5 (69' Natcho 6), Fortounis 7, Podence 6 (85' Bouchalakis s.v.); Guerrero 6. All. Pedro Martins 6,5