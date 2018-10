Le pagelle di Olympique Marsiglia-Lazio 1-3: una prova corale della truppa biancoceleste

=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 5: si tuffa male sul calcio di punizione di Payet, che all'86' - per un breve lasso di tempo - riapre la partita. Palla sul proprio palo e intervento goffo sul pallone, calciato comunque in maniera splendida.

WALLACE 7: ha il merito di sbloccare il match ed incanalarlo sui binari laziali. In difesa non sbaglia un intervento. Prova da applausi.

Francesco ACERBI 6,5: prestazione attenta e senza sbavature là dietro. Pretende moltissimo dai suoi compagni di reparto.

Stefan RADU 6,5: Payet è un brutto cliente ma viene controllato senza problemi. Stesso discorso per Mitroglou, reso a dir poco innocuo.

Martin CACERES 7: esplosivo sull'out di destra in cui si prende gioco di Amavi. E' il Caceres box to box, quello di tempi migliori.

Le duel entre Martin Caceres (Lazio Rome) et Jordan Amavi (Marseille) en Ligue EuropaGetty Images

Marco PAROLO 6,5: usa testa e convinzione a metà campo, non disdegnando il fallo tattico per non far correre alcun rischio alla squadra.

Lucas LEIVA 6.5: suo il cross vincente, dalla bandierina, a favore di Wallace al minuto numero 10. Poi, qualche guaio fisico di troppo lo perseguita per tutto il parziale sino a fargli chiedere il cambio dopo appena un minuto dall'inizio del secondo tempo.

Dal 47' Adam Marusic 7: realizzazione pregiata, allo scoccare del 90': un sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali, che vale il prezzo del biglietto.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: segnali di risveglio per il campione serbo, che innesca il contropiede poi giostrato da Immobile e rifinito da Caicedo, oltre a distribuire ottimi palloni per tutto il match. Speranza ritrovata.

Senad LULIC 6,5: tutta la sua esperienza lungo l'out di sinistra, che presidia con le buone e con le cattive. Ad inizio ripresa, ben servito da Caicedo, sul risultato di 1-0, sfiora l'acuto personale.

Dal 62' Valon Berisha 6: subito addentro alle dinamiche del match con grande grinta e rapidità di esecuzione.

Ciro IMMOBILE 7: è mancato solo il gol, che clamorosamente non è arrivato al minuto 22', con un palo clamoroso su sinistro da ottima posizione.Delizioso il passaggio con cui manda a rete Caicedo.

Felipe CAICEDO 7,5: assolutamente perfetto nel doppio ruolo di ispiratore e finalizzatore delle iniziative offensive biancocelesti. Comincia ad acquisire freddezza di esecuzione sottoporta: questa sera si è rivelato il migliore in campo.

LazioGetty Images

Dal 74' Danilo Cataldi 6: la sua freschezza è un arma in più negli ultimi minuti di gioco.

Mister Simone INZAGHI 7,5: in un match dall'importanza vitale in ottica qualificazione, schiera il team titolare e fa bene: la sua squadra si è dimostrata superiore in ogni reparto all'Olympique Marsiglia.

=== Olympique Marsiglia ===

Mandanda voto 4; Sakai 5, Rami 5, Kamara 5, Amavi 4 (80' Sarr sv); Luiz Gustavo 6.5, Strootman 5.5; Sanson 5.5 (66' Njie 5.5), Payet 6.5, Ocampos 5.5; Mitroglou 4.5 (66' Germain 5). All.: Rudi Garcia 5.

La détresse des Marseillais face à la LazioGetty Images