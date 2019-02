Le pagelle di Siviglia-Lazio 2-0: Marusic ingenuo, Immobile spuntato

=Le pagelle del Siviglia=

Vaclik 6,5; Mercado 6, Kjaer 6,5 Sergi Gomez 6; Jesus Navas 6, Roque Mesa 6 (82' Rog sv), Vazquez 5,5, Escudero sv(6’ Promes 6,5); Sarabia 6; Ben Yedder 6,5, André Silva 5,5. All Machin 6,5

=Le pagelle della Lazio=

Thomas STRAKOSHA 6- Incolpevole sui gol, è attento per tutta la partita e assiste impotente al crollo dei compagni.

Gabarron PATRIC 5- Qualche giorno fa aveva dichiarato: “Non devo dimostrare niente a nessuno”. La sua prestazione di oggi è insufficiente. Tiene in gioco Ben Yedder in occasione del gol. Forse deve ancora dimostrare. (dal 49’ Joaquin CORREA 5,5- Entra per dare la scossa ma non si accende mai. L'ex di turno stecca.

Francesco ACERBI 6- Vaclik gli toglie la gioia del gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione. Mostro di continuità.

Stefan RADU 5,5- Stringe i denti e scende in campo. Lotta come un leone e non sfigura.

Adam MARUSIC 5- Si gioca la palma di peggiore in campo con Patric per un espulsione forse esagerata ma che comunque è arrivata nel momento di massima pressione della Lazio. Perché quel gomito alto in quella situazione?

Milan BADELJ 6- Lotta e combatte a metà campo. L’ultimo a mollare (76' Riza DURMISI 5,5- Si perde Sarabia sul gol del 2-0.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5- Non è al meglio e si vede ma non è più il Sergej dello scorso anno. Impacciato e mai pericoloso (dal 56’ Romulo 5,5- Entra per dare vivacità ma non riesce a incidere)

Danilo CATALDI 6- Schierato in campo per sopperire alle assenze di Parolo e Lucas Leiva non li fa rimpiangere.

Senad LULIC 5,5- Fa tante cose buone e tante cose per niente positive. Si impegna sempre ma la tecnica è approssimativa.

Felipe CAICEDO 6- Si muove tanto e serve un ottimo pallone a Immobile che cestina. Positivo.

Ciro IMMOBILE 5,5- Tradisce nel giorno del suo compleanno. Ha un paio di buone chance ma le cestina.

All. Simone INZAGHI 5,5- Ha tutte le attenuanti del caso ma la sua Lazio punge poco.