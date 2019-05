VALENCIA

NETO 6 - Sorpreso dalle prodezze di Aubameyang e Lacazette, forse avrebbe potuto fare meglio in occasione del 2-4 ma il destro di Aubameyang è un siluro difficilissimo da prendere anche se sul primo palo.

Cristiano PICCINI 5,5 - Non particolarmente brillante. Troppo morbida la marcatura su Lacazette nell'azione dell'1-2, anche in fase offensiva non si fa notare.

dal 56' Carlos SOLER 5,5 - Entra nel momento psicologicamente più difficile della gara e non riesce a incidere.

Ezequiel GARAY 4,5 - Nel momento migliore del Valencia rovina tutto con un movimento concettualmente sbagliato che spiana la strada al pareggio dell'Arsenal. Ha responsabilità anche sul 2-3 di Aubameyang quando si fa anticipare nettamente. Serata da dimenticare.

GABRIEL 5,5 - Buon primo tempo, cala vistosamente nella ripresa quando commette diversi errori di distrazione e di piazzamento.

José GAYÀ 6 - Il primo a dare il cambio di marcia ai suoi sulla sinistra con una serie di accelerazioni che mettono in crisi Maitland-Niles. Peccato per quel pallone perso a inizio ripresa da cui nasce la rete di Lacazette.

Daniel WASS 6 - Primo tempo anonimo, meglio nella ripresa quando spinge di più ed è decisivo nell'azione del momentaneo 2-2 di Gameiro.

Daniel PAREJO 6,5 - Prova da capitano vero, mette in campo tutta la sua classe e la sua grinta. L'apertura per Wass da cui nasce il 2-2 è qualcosa di geniale: in pochi avrebbero visto quel corridoio.

Francis COQUELIN 5,5 - Al piccolo trotto a centrocampo, si fa notare per qualche pallone recuperato e per un paio di aperture. Troppo poco.

Gonçalo GUEDES 5,5 - Primo tempo giocato su buon ritmo, anche se è poco incisivo negli ultimi 25 metri. Nella ripresa cala e si fa saltare con troppa facilità da Maitland-Niles nell'azione del 2-3.

dal 71' Ferran TORRES s.v. - In campo quando la partita ha poco da dire, non giudicabile.

RODRIGO 7 - Primi venti minuti devastanti: crea sconquasso tra i difensori dell'Arsenal, confeziona l'assist per l'1-0 di Gameiro e va vicino al gol personale. Si spegne alla distanza, ma mette lo zampino anche nella rete del 2-2 con un destro che favorisce Gamerio.

dal 71' Santi MINA s.v. - Ha un compito ingrato perché quando entra il Valencia ormai si è arreso. Non giudicabile.

Kevin GAMEIRO 7 - Sblocca la partita con un destro in spaccata e firma il 2-2 in modo rocambolesco con un pizzico di fortuna. Conferma di avere un feeling molto particolare con l'Europa League.

All.: MARCELINO 6 - Dopo l'1-3 dell'andata era difficile pensare alla qualificazione. Eppure il Valencia mette i brividi all'Arsenal con un ottimo primo tempo e viene colpito da Aubameyang proprio nel suo momento migliore. Esce dall'Europa League a testa alta.

Gonçalo Guedes e Lucas Torreira - Valencia-Arsenal Europa League 2018-19Getty Images

ARSENAL

Petr CECH 6 - Incolpevole sui gol del Valencia (sfortunato in particolare sul secondo) per il resto non deve effettuare altri interventi di rilievo.

Nacho MONREAL 6 - Si fa subito sorprendere da Gameiro, ma col passare dei minuti cresce sensibilmente confermandosi un difensore di personalità che non ha paura di tentare la giocata.

Sokratis PAPASTATHOPOULOS 6 - Nel primo tempo sbanda come tutti i suoi compagni, ma è il primo a riprendersi: gioca una ripresa in scioltezza senza sbavature.

Laurent KOSCIELNY 6,5 - Senso della posizione, piedi buoni quando si tratta di far ripartire l'azione e nervi sempre saldi. Il capitano non tradisce.

Ainsley MAITLAND-NILES 5,5 - L'assist per il gol del 2-3 di Aubameyang è l'unica cosa degna di nota della sua partita. Primo tempo di enorme sofferenza: dalla sua parte il Valencia fa quello che vuole.

Granit XHAKA 6 - Giocatore dalle caratteristiche molto definite: lento, a tratti lentissimo, ma bravissimo a difendere il pallone e a smistarlo con ordine. Prezioso per gli equilibri dello scacchiere di Emery.

Lucas TORREIRA 5,5 - Non nella sua serata migliore. In mezzo al campo soffre la rapidità del Valencia e si fa vedere solo in occasione dell'1-2 di Lacazette quando serve il francese con un pallone intelligentissimo in area.

dall'80' Matteo GUENDOUZI 6 - Solo una manciata di minuti ma trova il modo di mettere lo zampino nell'azione del 2-4.

Sead KOLASINAC 5,5 - All'andata era stato uno dei migliori in campo, stavolta non si ripete limitandosi a svolgere il compitino sulla sinistra senza mai prendere l'iniziativa.

dal 71' Shkodran MUSTAFI 6 - Entra quando la partita ormai è molto semplice e non commette errori.

Mesut OZIL 5 - Nella prima mezz'ora è uno spettatore non pagante, tocca pochissimi palloni. Prova a reagire, poi prende malissimo la sostituzione facendosi ammonire per perdita di tempo e zittendo i tifosi del Valencia a bordocampo. Giocatore irriconoscibile.

dal 62' Henrikh MKHITARYAN 6 - Forse avrebbe meritato di giocare lui al posto di Ozil. Basta vedere l'assist delizioso con il quale manda in porta Aubameyang per il gol del definitivo 2-4.

Alexandre LACAZETTE 7,5 - Partita di livello dell'ex attaccante del Lione. Firma l'assist di testa per il pari di Aubameyang, poi si mette in proprio e segna un gol straordinario con una girata nell'angolino basso spegnendo le ambizioni del Valencia.

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 9 - Nel momento più difficile per l'Arsenal estrae dal cilindro un gol fantastico con un esterno destro al volo. Nella ripresa va a segno altre due volte, prima di rapina e poi di potenza festeggiando la sua prima tripletta con i Gunners. In più una serie di giocate da urlo e persino qualche recupero difensivo. Uomo partita per distacco.

All.: Unai EMERY 8 - L'uomo dell'Europa League è lui. Ha già alzato la Coppa 3 volte con il Siviglia tra il 2014 e il 2016 e a Baku avrà la possibilità di calare un fantastico poker diventando il primatista assoluto della competizione. Sa che il suo Arsenal è fragile in difesa, ma sa anche con due attaccanti come Aubameyang e Lacazette quello che conta è segnare un gol in più degli avversari.