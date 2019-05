Lite tra Higuain e David Luiz in allenamento: Sarri su tutte le furie

Le immagini di un bisticcio in allenamento tra David Luiz e Gonzalo Higuain sta facendo il giro del web: i due entrano in contatto durante la partitella e da lì nasce un acceso scambio di battute. Mentre l'argentino sembra voler far pace, il brasiliano non è della stessa opinione.

Sarri si accorge di tutto ciò e lascia la seduta molto contrariato, gettando per terra il suo cappellino e scalciandolo fuori dal campo mentre si dirige verso lo spogliatoio.

Un brutto episodio che compromette il prosieguo della seduta: i restanti 15-20 minuti infatti sono "rubbish", secondo quanto raccontano i giornalisti di BT Sport.