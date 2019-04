Napoli, Ancelotti: "Quando abbiamo preso il gol la situazione è diventata impossibile"

" La partita è durata 30 minuti, fino al gol dell'Arsenal la partita era stata difficile. L'Arsenal ha pressato ma abbiamo avuto due opportunità per sbloccarla, in questo tipo di partite hai bisogno che questi episodi vadano bene. Quando abbiamo preso gol la situazione è diventata impossibile, c'è stato un calo di fiducia nella squadra che era naturale "

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha inquadrato così la sconfitta con l'Arsenal e l'eliminazione dall'Europa League. "Abbiamo perso un po' di lucidità, davanti siamo stati prevedibili nella costruzione del gioco e questo ci ha creato difficoltà nella finalizzazione - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - La reazione di Insigne al momento del cambio? Era dispiaciuto per la situazione, per l'andamento della gara che è stato negativo. I giocatori ci credevano molto, era dispiaciuto e scontento, ma non era un qualcosa legato alla sostituzione". In vista del finale di stagione per Ancelotti bisogna "guardare avanti, far bene le prossime partite, chiudere al secondo posto e migliorare nel prossimo anno".

Il punto di vista di Mertens

"Dobbiamo capire che siamo giocatori normali, stiamo facendo veramente bene. Non devono criticare, saimo usciti dalla Champions per un gol, mettiamo i piedi per terra e andiamo avanti". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei campani dall'Europa League. "Nei primi 10-15 minuti potevamo far gol, sarebbe stato diverso, dopo abbiamo abbassato la testa però ci credevamo ancora - ha proseguito il belga - Non erano più forti di noi, ma abbiamo preso un gol così...".

Ghoulam sui fischi a Insigne

"Non è un problema fisico, c'è stata un po' di sfortuna. Oggi non abbiamo vinto, l'Arsenal ha giocato molto bene. Spiace a tutti quanti, dobbiamo essere molto uniti". Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam commenta così l'eliminazione dall'Europa League prendendo poi le difese del suo capitano Lorenzo Insigne, fischiato dal pubblico del San Paolo al momento del cambio. "Spiace a tutti, è molto importante per noi, dispiace sia stato fischiato - ha raccontato - E' da anni che gioco con lui, è un ragazzo meraviglioso. Spero che la gente capisca che lui dà l'anima, dà tutto al 100%, è uno dei nostri leader. La squadra sta dietro di lui e anche i tifosi devono farlo. Questo è il primo anno di Ancelotti, è anche un anno di transizione, adesso dobbiamo ripartire e far meglio"