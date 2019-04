Napoli-Arsenal in Diretta tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Carlo Ancelotti

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Unai Emery

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Video - Rabbia Ancelotti: "Napoli con problemi fisici? Siete fuori dal mondo" 01:08

Napoli-Arsenal: dove vederla in tv

Napoli-Arsenal verrà trasmessa sul satellite su Sky Sport 1 (canale 201 di Sky e 382 del digitale terrestre) mentre in chiaro sarà trasmessa su TV8 (numero 8 del telecomando) solo diretta gol.

Napoli-Arsenal in Live-Streaming

Napoli-Arsenal sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Ancelotti: "Col supporto del San Paolo e una prestazione perfetta, la rimonta è possibile" 00:31

Ultimi 5 risultati dell'Arsenal

- Arsenal-Rennes 3-0 (5', 72' Aubameyang; 15' Maitland-Niles)

- Arsenal-Newcastle 2-0 (30' Ramsey, 83' Lacazette)

- Everton-Arsenal 1-0 (10' Jagielka)

- Arsenal-Napoli 2-0 (14' Ramsey, 25' aut. Koulibaly)

- Watford-Arsenal 0-1 (10' Aubameyang)

Ultimi 5 risultati del Napoli

- Roma-Napoli 1-4 (2' Milik; 45' Perotti; 49' Mertens, 54' Verdi, 81' Younes)

-Empoli-Napoli 2-1 (28' Farias, 44' Zielinski, 52' Di Lorenzo)

- Napoli-Genoa 1-1 (34' Mertens, 48' Lazovic)

- Arsenal-Napoli 2-0 (14' Ramsey, 25' aut. Koulibaly)

- Chievo-Napoli 1-3 (15', 81' Koulibaly, 64' Milik, 90' Cesar)

Napoli-Arsenal: informazioni

Quarti di finale Europa League | Calendario quarti | Classifica marcatori |

Data, orario e luogo: giovedì 18 aprile 2019, ore 21:00, stadio San Paolo, Napoli