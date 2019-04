Carlo Ancelotti è stato piuttosto chiaro: “non si può valutare il mio lavoro in base ai risultati della Juventus”. Una verità, quella del tecnico emiliano, ma fino a un certo punto. Se già da queste pagine, nelle scorse settimane, analizzavamo il delicato paragone tra il suo rendimento e quello di Maurizio Sarri, la discriminante di fondo da riproporre alla fine era sempre quella: il rendimento in Europa.

Già perché il Napoli di Ancelotti, in gergo pokeristico, è da tempo andato in all-in sull’Europa League. E la mossa è più che comprensibile. Il sorteggio dell’urna di Nyon ha però regalato una delle principali candidate al successo finale; una squadra - l'Arsenal - che proprio insieme al Napoli e al Chelsea dell’ex Sarri, è una delle 3 principali favorite verso la finale di Baku.

Il tabù del Napoli in Gran Bretagna

Al di là delle singole forze dei Gunners, che andremo a vedere poco più avanti, il Napoli parte da un concetto assai chiaro: sfatare la maledizione della terra d’Albione. In Gran Bretagna, tra scozzesi, gallesi e soprattutto inglesi, i partenopei hanno di fatto versato più o meno solo lacrime: 15 partite giocate (andando a scavare anche nelle vecchie competizioni non più esistenti), 11 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie.

PARTITA RISULTATO COMPETIZIONE STAGIONE Bangor City-Napoli 2-0 Coppa delle Coppe 1962/63 Bangor City-Napoli 1-2 (spareggio) Coppa delle Coppe 1962/32 Burnley-Napoli 3-0 Coppa delle Fiere 1966/67 Hibernian-Napoli 5-0 Coppa delle Fiere 1967/68 Leeds-Napoli 2-0 Coppa delle Fiere 1968/69 Swindon Town-Napoli 1-2 Torneo Anglo-Italiano 1969/70 Sheffield Wednesday-Napoli 4-3 Torneo Anglo-Italiano 1969/70 Southampton-Napoli 1-0 Coppa Italo-Inglese 1976/77 Liverpool-Napoli 3-1 Europa League 2010/11 Manchester City-Napoli 1-1 Champions League 2011/12 Chelsea-Napoli 4-1 d.t.s. Champions League 2011/12 Arsenal-Napoli 2-0 Champions League 2013/14 Swansea-Napoli 0-0 Europa League 2013/14 Manchester City-Napoli 2-1 Champions League 2017/18 Liverpool-Napoli 1-0 Champions League 2018/19

*In tabella il rendimento del Napoli nelle trasferte europee contro tutte le squadre della Gran Bretagna (qui Galles, Scozia e Inghilterra)

Una miseria che Carlo Ancelotti vuole provare a dimenticare in una delle sfide – forse la sfida – più delicata dal suo rientro in Italia. L’Arsenal infatti, in casa, in questa stagione, ha costruito le sue fortune.

Arsenal, che forza in casa

Se i Gunners restano senza dubbio una compagine tutt’altro che arcigna lontano dalle mura amiche – sono l’unica squadra della Premier League che quest’anno su 15 trasferte giocate ha sempre concesso almeno un gol – il rendimento dei ragazzi di Emery dentro l’Emirates è diametralmente opposto.

L’Arsenal viaggia che è un piacere: 14 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta; ma soprattutto solo 12 gol concessi, praticamente gli stessi che ha anche la capolista (virtuale) della Premier League Manchester City. Un fortino che ha saputo essere tale anche in Europa, dove i numeri non si discostano di un granché. Anzi, sono persino migliori: 5 partite giocate in stagione, 4 vittorie e un pareggio; a cui aggiungere gli 0 gol subiti dal 20 settembre a oggi, quando gli ucraini del Vorskla ad un Arsenal imbottito di seconde linee piazzarono le uniche due reti di fatto subite all’Emirates in Europa League.

Danny Welbeck impegnato durante Arsenal-Vorskla Poltava, Europa League 2018/19. Risultato finale 4-2. Gli unici due gol presi in casa dai Gunners Getty Images

Un Arsenal dunque pericoloso nei numeri; così come certamente pericoloso sul campo. Emery ha scelto – suo malgrado, visto poi il risultato finale – di sacrificare due profili come Aubameyang e Ramsey nell’ultima trasferta con l’Everton. I due sono poi entrati a partita in corso senza riuscire a ribaltare un match ‘nato storto’, ma a dimostrazione che ancor più che alla corsa Champions, nel nord di Londra si voglia puntare forte su questa competizione, esattamente come a Napoli.

Napoli, occhio a Ramsey: stella Arsenal, futuro Juve

Tra i tanti nomi da tenere d’occhio in particolare però c’è appunto quello di Ramsey, particolarmente stuzzicate alle nostre latitudini perché promesso sposo della Juventus ma anche per un dettaglio sul rendimento stagionale particolarmente interessante. Con il gallese in campo dal primo minuto, l’Arsenal in Europa League non ha mai perso (tre vittorie e un pareggio); a cui va unita però la ben più rilevante media in Premier League: 13 presenze dal primo minuto, 10 vittorie. Non una casualità per Emery, che quando può sfruttare la sua velocità tra le linee, in qualche modo strappa sempre (o quasi) tutta la posta in palio.

Aaron Ramsey durante una gara di Premier League con l'ArsenalPA Sport

Di Ramsey, in questa stagione, sta sorprendendo però soprattutto un aspetto: la maturità complessiva. Il gallese infatti ha raggiunto una sorta di equilibrio che lo vede perfetto interprete delle quattro fasi chiave del gioco: il movimento nello spazio; il controllo delle posizioni – proprie e degli avversari – la tecnica di base (mai stato un problema) e l’interdizione. In una parola? Equilibrio appunto, sotto tutti gli aspetti. Del Ramsey di questa stagione, finalmente più integro rispetto al passato, c’è il giocatore che può condurre per vie centrali e spezzare le linee di pressione, così come quello in grado di duettare allargandosi sull’esterno; c’è la mezz’ala in fase di rottura e c’è il trequartista. C’è insomma un talento poliedrico che non a caso porta con se, evidentemente, i numeri sopra citati; e dunque l’arma di cui Ancelotti, nella complessiva pericolosità casalinga dei Gunners, dovrà sostanzialmente preoccuparsi.

Un ostacolo in più in quella già complicata Inghilterra troppo spesso indigesta al Napoli nella sua storia. Ma che se dovesse vederlo uscire indenne, renderebbe il discorso assai diverso per il ritorno al San Paolo, dove tra risultati storici – e carenze dei Gunners proprio lontano da casa – ci sarebbero tutte le carte in regole – scongiuri partenopei già partiti – per sognare in grande.