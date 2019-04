L'impresa non riesce. Niente 3-0 in rimonta in stile Roma o Juventus. Anche il Napoli, dopo i bianconeri, saluta l'Europa. Torna a casa anche l'ultima nostra rappresentante, arrivata a sognare una prestigiosa semifinale ma costretta ad arrendersi. Ad avanzare in Europa League è l'Arsenal, che dopo il 2-0 dell'andata si impone al San Paolo per 1-0, passando nel primo tempo con Lacazette e mantenendo il vantaggio minimo fino al 90'. Un passaggio del turno complessivamente meritato per i Gunners, sia per la prestazione dell'Emirates Stadium che per la tenuta del campo espressa per buoni tratti anche in trasferta, storico tallone d'Achille della formazione di Emery. Nel destino degli inglesi c'è ora il Valencia. E poi, chissà, potrebbe essere tempo di derby in una finale tutta londinese col Chelsea. Quanto al Napoli, la stagione di Insigne e compagni si chiude in pratica questa sera: con il sogno scudetto riposto nel cassetto da tempo, col secondo posto in cassaforte, senza più il contentino della Coppa Italia, anche l'obiettivo europeo è sfumato sul più bello.

La cronaca della partita

Il Napoli inizia in maniera contratta, tesa. L'Arsenal, invece, ha dalla sua la possibilità di gestire il gioco a proprio piacimento. Sono però gli azzurri a creare la prima palla gol al 17': contropiede Koulibaly-Fabian Ruiz, ma Callejon spara addosso a Cech. Pochi minuti più tardi Milik supera il portiere con un morbido lob, ma è tutto inutile: Hategan aveva già fischiato per un dubbio fuorigioco del polacco. Lo stesso Milik ha nuovamente la palla dell'1-0 prima della mezz'ora, ma manca la porta di testa. Poi, nel momento meno prevedibile e dopo aver perso Ramsey per un infortunio muscolare, al 36' l'Arsenal passa: Lacazette lascia immobile Meret su punizione, punendo una errata disposizione della barriera da parte del portiere azzurro. 0-1 e missione ancor più difficile da portare a termine.

Arsenal's French striker Alexandre Lacazette celebrates after opening the scoring during the UEFA Europa League quarter-final second leg football match Napoli vs Arsenal on April 18, 2019 at the San Paolo stadium in NaplesGetty Images

Nell'intervallo Ancelotti osa: fuori Maksimovic, dentro Mertens e Napoli a trazione anteriore. Ma è l'Arsenal ad avere la palla dello 0-2: Meret si riscatta parzialmente con un intervento strepitoso sul destro ravvicinato di Aubameyang. Ancelotti toglie Insigne, che esce tra qualche fischio, e si gioca anche la carta Younes. Ma le azioni che gli sfiduciati azzurri costruiscono sono aleatorie ed effimere: un colpo di testa largo di Chiriches, una girata di Milik deviata in angolo. E così la sfida scivola verso il finale senza troppe emozioni, anche se al 73' il polacco manca clamorosamente il tap-in a porta vuota su centro di Mario Rui. Passa l'Arsenal, mentre il Napoli deve mestamente abbandonare ogni sogno di gloria europea.

La statistica chiave

Il Napoli ha subìto almeno un gol per la nona partita consecutiva in tutte le competizioni: non accadeva addirittura dalla stagione 2007/2008.

Il tweet

Il migliore in campo

Lacazette. Il man of the match. Mette in difficoltà il Napoli con il suo movimento e su punizione, con la complicità di Meret, regala all'Arsenal un altro prestigioso successo.

Il peggiore in campo

Milik. Serataccia. Si vede annullare un gol in maniera dubbia, ma per il resto sbaglia quasi tutto quello che prova, dagli appoggi alle scelte passando per le conclusioni. Il simbolo della sua prestazione è un gol orrendamente fallito a porta praticamente vuota.

La dichiarazione

Dries Mertens: "L'Arsenal non è molto più forte di noi. Non dovevamo prendere gol in questo modo. Il rimpianto è per il primo tempo della gara d'andata, quando loro hanno fatto quello che hanno voluto".

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic (46' Mertens), Chiriches, Koulibaly, Ghoulam (70' Mario Rui); Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne (61' Younes), Milik. All. Ancelotti

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka (61' Elneny), Kolasinac; Ramsey (34' Mkhitaryan); Lacazette (68' Iwobi), Aubameyang. All. Emery

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Gol: 36' Lacazette

Ammoniti: Insigne, Cech, Callejon

Note: -