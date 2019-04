Notte da incubo per Lorenzo Insigne, senza dubbio una delle più brutte da quando indossa la maglia del Napoli. Per la sconfitta contro l'Arsenal e l'eliminazione dall'Europa League, certo. Ma anche - se non soprattutto - per i fischi di alcuni tifosi che l'hanno accompagnato all'uscita dal campo al momento della sostituzione (poco gradita) dopo solo un'ora di gioco. Fischi coperti in parte dagli applausi, ma che rischiano di incrinare ancora di più il rapporto tra il capitano azzurro e l'ambiente, già non idilliaco ultimamente. Le recenti dichiarazioni dello stesso Insigne al Corriere dello Sport - successivamente smentite - avevano alimentato le voci su un possibile addio a giugno.

" Quando non si vince, io ci sto male. Mi scoccia arrivare sempre secondo e non trovare tra le mani un trofeo da conquistare. Non ho scelto Raiola per andare via, qua voglio starci a lungo. Ma so anche che può capitare che arrivi un'offerta irrinunciabile [Insigne al Corriere dello Sport, 6 aprile 2019] "

Insigne durante Napoli-ArsenalGetty Images

Il presunto sfogo di papà Carmine

A complicare ulteriormente il quadro di una situazione di per sé delicata sono arrivate le dichiarazioni di Carmine Insigne, il padre del calciatore, che secondo quanto riferito da Radio Punto Zero avrebbe definito Ancelotti "un pacco" subito dopo la fine della partita contro l'Arsenal. Polemiche a parte, il dato di fatto è che dopo un ottimo avvio di stagione Insigne sembra essersi perso sciogliendosi nella fase più calda della stagione: basti pensare che negli ultimi 2 mesi il capitano azzurro ha segnato un solo gol, in campionato contro il Sassuolo lo scorso 10 marzo. Un'involuzione tecnica che il Napoli ha pagato a caro prezzo soprattutto nella doppia sfida contro i Gunners.

Video - Koulibaly: "Mi dispiace per i fischi a Insigne, ha bisogno dell'amore della sua città" 00:34

La caduta di stile dell'Arsenal

E a proposito di Gunners, vale la pena sottolineare che se sul campo la squadra allenata da Unai Emery ha meritato ampiamente la qualificazione, dopo la partita il club ha celebrato il passaggio del turno con un post sul proprio profilo Twitter di dubbio gusto: nel tweet, corredato dal messaggio in italiano "Tutto a posto", Unai Emery è immortalato con le mani in tasca e lo sguardo truce accompagnato da cinque giocatori. La scritta che campeggia è Gunnorrah, frutto di un gioco di parole con la celebre serie tv ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Una caduta di stile che poteva francamente essere evitata.