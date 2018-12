Olympiacos-Milan in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Jose Sà, Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris, Guilherme, Camara, Podence, Nahuel, Fortunis, Guerrero. All. Martins

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

Probabili formazioni e statistiche

Olympiacos-Milan in tv: solo su Sky

Olympiacos-Milan sarà trasmessa in diretta sui canali Sky, su Sky Sport 1 (Canale 201) e Sky Sport (Canale 251).

Olympiacos-Milan in Live-Streaming

Olympiacos-Milan sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vincerà tra Olympiacos e Milan

Secondo i bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA MILAN 2.65 - PAREGGIO 3,25 - VITTORIA DUDELANGE 2,60

Approfondimenti e dichiarazioni

Olympiacos-Milan: informazioni

Fase a Gironi di UEFA Europa League | Calendario e classifiche | La classifica marcatori |

Data, orario e luogo: Giovedì 13 novembre 2018 alle ore 21.00 Karaiskakis Stadium di Atene