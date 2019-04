Ramsey studia l'italiano: prima della Juventus, c'è la sfida al Napoli

Lezione d'italiano numero 1. Quest'estate Aaron Ramsey sbarcherà in Serie A per approdare alla corte bianconera della Juventus a parametro zero, ma intanto il centrocampista gallese si prepara a un primo assaggio del nostro calcio. Già, perchè nel giovedì europeo è in programma Arsenal-Napoli, gara d'andata dei quarti di Europa League, e il talento dei Gunners è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Le qualità di Ramsey

Mezz'ala e trequartista, tuttofare e rifinitore, bilanciatore e uomo assist, talvolta finalizzatore. Aaron Ramsey è un giocatore completo, in grado di destreggiarsi in entrambe le fasi di gioco. Secondo le ultime novità di formazione, il gallese dovrebbe giocare interno di centrocampo, a fianco del rientrante Xhaka. Il ruolo in cui è stato impiegato nelle ultime partite stagionali, quello in cui può esprimere la totalità del suo repertorio. Da giocatore intelligente, in grado di anticipare l'avversario rubando un tempo d'azione con le sue letture. Ma anche esaltandosi abilmente nel palleggio tra le linee, bravo nello smarcare il compagno per andare al tiro. Ad Allan e Fabian Ruiz il compito di spezzare le trame del 28enne di Caerphilly.

Infortuni: nel 2018/19 più continuità

Se nelle 8 stagioni e mezzo di Arsenal, il gallese ha svariato come posizione in campo, una costante sono stati gli infortuni. Soprattutto muscolari. Quadricipite, bicipite femorale, polpaccio, adduttore. Problemi fisici che ne hanno minato la continuità e forse anche il salto di qualità definitivo. Ma nel 2018/19, Ramsey è riuscito a tenersi fuori da guai fisici, quelli gravi almeno. Nel match dello scorso 2 aprile, il centrocampista è uscito prematuramente dal campo nella sfida contro il Newcastle, nel quale, tra l'altro, aveva registrato un gol e un assist. Ma Emery ha tranquillizato tutti, parlando di semplici crampi. E dopo averlo tenuto a riposo nel primo tempo dell'ultimo match di Premier contro l'Everton, Ramsey è tornato a pieno regime, pronto al rush finale della sua ultima stagione da Gunner.

Aaron Ramsey durante una gara di Premier League con l'ArsenalPA Sport

Sapore di Serie A

Nella stagione in corso, il giocatore ha collezionato fin qui 37 presenze tra tutte le competizioni. Cinque i gol totali, 8 gli assist. E se la maggior parte delle volte è partito da titolare, la sua bravura è stata anche quella di calarsi subito nella parte quando ha giocato da subentrato, come dimostrano le gare contro Fulham, Wolverhampton e Tottenham in Premier. Con personalità e duttilità, entrambe doti preziose per la sua prossima squadra dove conterà farsi trovare pronti nel minor tempo possibile per superare una concorrenza agguerrita. Il Napoli è stato l'avversario principale della Juventus negli ultimi anni e la dirigenza bianconera sarà spettatrice interessata del doppio confronto di Europa League con la squadra di Ancelotti. Per Ramsey, uno stimolo in più e una sorta di "prova generale" in vista della prossima stagione.

Le probabili formazioni di Arsenal-Napoli:

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Nacho Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang. All. Unai Emery

Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Nacho Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang. All. Unai Emery Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Carlo Ancelotti