Sarri: "Juventus? Penso solo alla finale con l'Arsenal, poi parlerò con il Chelsea"

" Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale "

Lo ha detto il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con l'Arsenal a proposito delle voci che lo vogliono sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. "La nostra sensazione è che meritiamo di vincere, e vogliamo vincere - ha proseguito - La mia opinione è sempre la stessa, ho bisogno di parlare in questo momento solo della finale e dei miei giocatori. E i miei giocatori hanno bisogno che parli solo della finale".

Vincere per sublimare il bilancio stagionale

" Nell'ultima stagione il Chelsea non era arrivato in Champions League. Adesso c'è e ci giocheremo una finale. Abbiamo perso una finale (di Coppa di Lega, ndr) contro il City, che al momento è la miglior squadra europea. Dal mio punto di vista è stata una buona stagione, vincere l'Europa League la renderebbe ancora più bella "

Partita della vita?

" Se è il mio momento più importante? Non lo so, la sensazione dal punto di vista di un allenatore è diversa da quella che ha un giornalista. Di certo questa per la stampa è la partita più importante della mia vita. Forse per me non lo è, non so risponderò domani. "

Kante out?

" Ci proveremo fino all'ultimo a recuperarlo, ma non siamo certi. Al momento è 50 e 50, ieri era 60 e 40 per il no. E' un giocatore molto importante per noi, siamo in pochi a centrocampo, speriamo di recuperarlo perché senza di lui sarà un problema. "

Video - Sarri: "Se il mio futuro dovesse dipendere dall'esito della finale, meglio lasciarsi subito" 00:50