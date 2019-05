Henrikh Mkhitaryan ha deciso di rinunciare alla finale di Europa League che mercoledì 29 prossimo vedrà sfidarsi in un derby tutto inglese l'Arsenal e il Chelsea allo stadio Olimpico di Baku. Alla base della decisione del 30enne centrocampista armeno dei Gunners ci sono le relazioni difficili tra il suo Paese, l'Armenia, e il Paese che ospiterà la finalissima ovvero l'Azerbaigian. "Annunciamo con grande dispiacere che Mkhitaryan non viaggerà con la squadra per la finale di Europa League contro il Chelsea", scrive l'Arsenal in un post su Twitter.

Le parole di Mkhitaryan

" Dopo avere considerato tutte le possibili opzioni, abbiamo preso la decisione più difficile per me, quella di non partecipare con la squadra alla finale di Europa League contro il Chelsea. Si tratta di una di quelle partite che non capita spesso di giocare e devo ammettere che per me è doloroso saltarla. Farò il tifo per i miei compagni di squadra, portiamo la Coppa a casa "

I precedenti con il Qarabag e il Qabala

Non è la prima volta che Mkhitaryan rinuncia a una trasferta in Azerbaigian: il centrocampista armeno non era stato convocato da Emery nemmeno lo scorso ottobre quando l'Arsenal, nella fase a gironi di Europa League, aveva fatto visita al Qarabag. Ai tempi in cui militava nel Borussia Dortmund, inoltre, Mkhitaryan aveva saltato anche la trasferta sul campo del Qabala (sempre nella fase a gironi di Europa League).