UEFA: una gara a porte chiuse per l'Olympiacos dopo l'invasione con il Milan

La Commissione Disciplinare dell'UEFA ha sanzionato l'Olympiacos con una partita da giocare nelle competizioni internazionali a porte chiuse (sanzione sospesa per i prossimi due anni) dopo una serie di violazioni da parte dei suoi tifosi in occasione della partita di Europa League contro il Milan dello scorso 13 dicembre. In quell'occasione ci fu anche una invasione di campo da parte dei tifosi ellenici, oltre al lancio di fuochi d'artificio sugli spalti. L'Olympiacos è stato inoltre multato di 90mila euro. Il Milan uscì sconfitto per 3-1 venendo eliminato dalla competizione. Rossoneri a loro volta multati di 5mila euro per lancio di fuochi d'artificio.