Ai sedicesimi Inter-Ludogorets e Roma-Gent: sorteggio benevolo per le italiane

Urna benevola per Inter e Roma, le due italiane che si schierano al via ai sedicesimi di finale di Europa League. L'Inter giocherà contro i bulgari del Ludogorets, la Roma se la vedrà con i belgi del Gent. I nerazzurri di Antonio Conte giocheranno la gara d'andata in trasferta giovedì 20 febbraio, ritorno a San Siro una settimana dopo (giovedì 27). Percorso inverso per i giallorossi di Paulo Fonseca: primo atto all'Olimpico e ritorno in Belgio.

Sedicesimi di Europa League: l'esito del sorteggio

Gli accoppiamenti dei sedicesimi di Europa League 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

Inter, primo confronto con il Ludogorets

L'Inter affronta per la sesta volta una formazione bulgara e nei precedenti ha uno score estremamente favorevole di 2 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte. La prima sfida risale alle semifinali di Coppa del Campioni 1966-67: dopo il doppio 1-1 in Italia e in Bulgaria, i nerazzurri si imposero 1-0 allo spareggio e staccarono il pass per la finalissima poi persa 2-1 a Lisbona contro il Celtic. Il doppio confronto più recente risale ai 32esimi di finale di Coppa Uefa 1974-75 contro l'FK Etar: 0-0 in trasferta e secco 3-0 per l'Inter a Milano al ritorno. L'ultimo precedente del Ludogorets contro una formazione italiana, invece, risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2017-18, avversario il Milan: i rossoneri si qualificarono senza problemi vincendo 3-0 in Bulgaria e 1-0 al ritorno a San Siro. Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, non vuole sentire parlare di sorteggio morbido e predica prudenza: "Non ci sono partite scontate. Dipende dalla condizione e da tanti altri fattori, ora pensiamo al campionato. Vogliamo essere protagonisti in Europa League, dispiace essere usciti in Champions in quel modo".

La Roma, il Gent e quell'1-7 del 2009

Avversario decisamente morbido - almeno sulla carta - anche per la Roma che ai sedicesimi di finale affronterà il Gent. Contro la squadra belga esiste un doppio precedente a livello di terzo turno preliminare di Europa League decisamente incoraggiante per i giallorossi che, dopo avere vinto 3-1 il match d'andata all'Olimpico, dilagarono al ritorno andando a vincere con un clamoroso 7-1. A commentare il sorteggio è Manolo Zubiria, Global Sport Officer del club giallorosso: "Eravamo pronti per qualsiasi avversario e sicuramente è andata bene. Noi vorremmo arrivare fino alla fine. È uno dei principali obiettivi della nostra stagione, stiamo lavorando per questo".