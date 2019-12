Ajax, Blind costretto a fermarsi per un problema al cuore: "Cercherò di tornare presto"

Si era già sentito male dopo Ajax-Valencia, la conferma è arrivata dopo la visita medica specialistica cui si è sottoposto negli ultimi giorni: il difensore dei lancieri Daley Blind soffre di un problema al cuore e dovrà fermarsi per un po’ di tempo. Sui suoi profili social il calciatore 29enne ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto nelle ultime delicatissime ore:

" Prima di tutto volevo ringraziarvi per i messaggi che mi avete mandato. Mi hanno fatto piacere e aiutato molto. In secondo luogo, ho appena postato un aggiornamento sulle mie condizioni. La cosa più importante è che mi sento bene e cercherò di tornare il più presto possibile "

A Blind è stata riscontrata una miocardite, ovvero una infiammazione del miocardio per cui si è reso necessario un intervento, già avvenuto con successo: come comunicato dall'Ajax gli è stato infatti installato un S-ICD, sarebbe a dire un defibrillatore sottocutaneo. Daley non parteciperà ovviamente al ritiro invernale dell’Ajax a Dubai e dovrà osservare un periodo di riposo sotto stretta vigilanza dei medici.