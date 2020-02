Ajax subito eliminato dall'Europa League! Non basta il 2-1 al Getafe; fuori anche l'Arsenal

Lo scorso anno fu la rivelazione di tutta Europa, quest'anno è stato eliminata ai sedicesimi di finale di Europa League. Questa la parabola discendente dell'Ajax che a maggio scorso sfiorò la finale di Champions League, con il sogno che si trasformò in un incubo a causa della rimonta di Lucas Moura, e che si ritrova ora già fuori dall'Europa League, eliminata da un Getafe arcigno che ha lottato con le unghie e con i denti.

Ajax-GetafeGetty Images

La formazione spagnola, che sta volando in zona Champions nel proprio campionato, ha sorpreso tutti per la sua aggressività e la sua organizzazione difensiva all'andata, tanto da battere l'Ajax per 2-0. Al ritorno ci si attendeva la rimonta, rimonta però che non c'è stata proprio perché la squadra di José Bordalás è passata per prima in vantaggio grazie al gol di Jaime Mata. Danilo Pereira e un'autorete di Oliveira (al 63') hanno ridato ossigeno alla squadra di ten Hag, ma non è stato sufficiente per ottenere il pass per gli ottavi di finale perché sarebbe servito un 4-1. L'Ajax ha pagato a duro prezzo anche i tanti assenti, considerando gli infortunati Mazraoui, Diego Neres, Veltman e Ziyech oltre allo squalificato Tagliafico.

Eliminato anche l'Arsenal

Non solo l'Ajax, tante sono le 'grandi' che hanno subito detto addio all'Europa League. Una di questi è l'Arsenal, finalista della scorsa stagione, che viene eliminata ai supplementari, in casa, dall'Olympiacos. I gunners avevano vinto 1-0 all'andata, ma il risultato si è ripetuto all'Emirates con il gol di Pape Abou Cissé su assist di Valbuena. Il gol di Aubameyang (in rovesciata) ai supplementari illude i tifosi di casa, ma al 120' è arrivata la doccia fredda con il gol di El Arabi perso da David Luiz e Papastathopoulos.

Cisse Abdou Getty Images

Fuori tutte le portoghesi

4 su 4, a casa. Difficile far peggio con Sporting, Benfica e Porto eliminate dopo l'esclusione del giorno precedente dello Sporting Braga. Il Benfica vive una partita pazza contro lo Shaktar: vantaggio di Pizzi, ma Dias fa autogol. Dias però il nuovo vantaggio e Rafa Silva fissa il risultato sul 3-1. Il da Luz è convinto di farcela, ma gli ucraini trovano la rimonta con le reti di Stepanenko e Patrick. In virtù del 2-1 dell'andata, è il Benfica a salutare. Fuori anche il Porto di Sérgio Conceição che perde in casa 3-1 contro il Bayer Leverkusen, chiudendo addirittura in 10 per l'espulsione di Tiquinho Soares, protagonista di una gomitata nel finale. Fuori poi lo Sporting che dopo il 3-1 dell'andata, perde con lo stesso risultato in Turchia contro il Basaksehir di Skrtel e Clichy: 3-1 realizzato in extremis da Visca al 92', che si ripete al 119' su rigore.

Goleada del Manchester United, rischia tantissimo il Siviglia

All'andata i Red Devils non avevano brillato, ma al ritorno si fa tutto in discesa contro il Brugge dopo l'espulsione di Deli. Poi è goleada del Manchester United che segna con Bruno Fernandes (su rigore), Ighalo e McTominay nel primo tempo, prima della doppietta di Fred nel finale.

Avanti anche il Siviglia di Suso (ha giocato 67 minuti), anche se rischia parecchio contro il Cluj. Dopo l'1-1 dell'andata, sono proprio i romeni a trovare il vantaggio nel finale con Constantin Paun-Alexandru, gol che non viene però convalidato dopo la visione del VAR.