Baldissoni: "L'obiettivo in Europa League è arrivare in fondo"

"Sorteggio favorevole? Le partite non si vincono mai sulla carta. La Roma deve affrontare ogni competizione con l'ambizione di arrivare più avanti possibile e di poter vincere". Così Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, commenta ai microfoni di Sky il sorteggio di Europa League. "E' una competizione difficile, ci sono già squadre attrezzate e altre ne scenderanno dalla Champions. Non sarà facile arrivare fino in fondo.

" E' giusto che si affrontino queste competizioni pensando di andare avanti. Abbiamo il dovere di dare il massimo, sapendo di avere la chance di andare avanti", ha aggiunto. "

A proposito del mercato, Baldissoni esprime il suo parere:

" Si cerca sempre di lavorare per migliorare, i cambiamenti ci sono anche se a volte non sono voluti. L'obiettivo è sempre quello di eccellere, il nuovo staff tecnico sta lavorando benissimo. Il mercato finirà nei prossimi giorni e vedremo se saremo stati in grado di fare un buon lavoro per fare meglio della scorsa stagione, di cui non siamo rimasti soddisfatti e che ci ha deluso. "

Nei confronti del tecnico c'è grande fiducia:

" L'impatto di Fonseca è ottimo, la sensazione di tutti a partire dai calciatori è di una persona che ha dimostrato di avere larghe visioni, uno spessore tecnico e culturale alto. Questo è molto apprezzato dal gruppo, c'è una unità di intenti rilevante. Ma ha bisogno di tempo "

"Il Derby? Per fortuna Fonseca non ha ancora avuto il tempo di capire dettagli e le sfumature di questa partita, meglio lasciarlo lavorare per quelle che sono le sue preoccupazioni legat al calcio. C'è una carica e una attenzione in più che i giocatori sanno di dover mettere a disposizione per questa partita", ha concluso Baldissoni.