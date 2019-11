La Roma - senza operare turnover di sorta - cala il tris in Turchia contro il Basaksehir. Gara senza storia e decisa già nei primi 45' dal rigore di Veretout e ai gol di Kluivert e Dzeko, entrambi ispirati da un immenso di Pellegrini (che poco prima si era procurato il penalty e colpito alla testa nella ripresa dagli spalti). I giallorossi, a 8 punti, rientrano in corsa per tutto, anche per il 1° posto, condiviso col 'Gladbach. Nel prossimo (ultimo) turno all'Olimpico arriva un Wolfsberger a quota 4 e già eliminato dopo la sconfitta interna per 1-0 patita contro i tedeschi di mister Rose. Il Basksehir, a 90' dalla fine, scala terzo a 7 punti.

Nicolò Zaniolo - Basaksehir-Roma Europa League 2019-20Getty Images

Il tabellino

BASAKSEHIR-ROMA 0-3

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (53' Spinazzola); Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini (71' Ünder), Kluivert; Dzeko (72' Mkhitaryan). All.: Fonseca.

Basaksehir (4-2-3-2): Mert; Ponck, Skrtel (52' Özcan), Epureanu (46' Robinho), Clichy; Azubuike, Mehmet Topal, Irfan; Visca, Crivelli, Gulbrandsen (16' Behich). All.: Okan Buruk.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Gol: 30' rig. Veretout (R), 41' Kluivert (R), 45' Dzeko (R).

Assist: Pellegrini (R, 0-2), Pellegrini (R, 0-3).

Note - Recupero: 2+7. Ammoniti: Topal, Kolarov, l'allenatore del Basksehir Okan Buruk.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

2' - PELLEGRINI! Sbuca dalle retrovie dopo un cross dalla sinistra di Kolarov: volée che termina a lato.

5' - RISPONDE IL BASAKSEHIR CON VISCA! Il bosniaco s'impossessa del pallone nella trequarti romanista e prova con un piatto destro sul secondo palo: palla fuori di poco.

19' - GRANDISSIMO SALVATAGGIO DI MANCINI, che anticipa la conclusione sottoporta di Crivelli su assist dalla destra di Visca!

22' - ZANIOLO VA GIU' IN AREA LANCIATO DA DZEKO! La spinta di Ponck sembra esserci stata ma l'arbitro fa cenno di proseguire: grandi proteste della Roma! Lo ricordiamo, in Europa League non c'è VAR...

30' - GOL DELLA ROMA SU RIGORE CON VERETOUT! Penalty assegnato per il fallo di mano in area di Topal sul tentativo di Pellegruni: dal dischetto, l'ex Fiorentina spiazza rasoterra Mert e ralizza il suo primo gol europeo in carriera.

41' - GOL DELLA ROMA CON KLUIVERT! Verticalizzazione illuminante di Pellegrini, che manda in profondità (sulla destra) l'olandese: bruciato sullo scatto Epureanu, la conclusione a incrociare è imparabile. E' 0-2!

Justin Kluivert - Basaksehir-Roma Europa League 2019-20Getty Images

45' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Altro assist fantastico di Pellegrini, che prima sradica il pallone dai piedi di Epuranu, poi lo trasforma in un assist delizioso per il bosniaco, abile ad anticipare Mert in uscita: 0-3 a Istanbul!

Edin DzekoGetty Images

54' - PELLEGRINI COLPITO ALLA TESTA DA UN OGGETTO! Dagli spalti della Fatih Terim Arena piove qualcosa sulla testa di Pellegrini che, impegnato a battere un corner, inizia a perdere sangue ed è costretto a uscire dal campo per le medicazioni. Episodio che, di certo, costerà carissimo per le casse del club turco...

65' - COLPO DI TESTA SOTTOPORTA DI MANCINI! Bell'inserimento dalle retrovie su punizione a giro di Pellegrini: palla di poco a lato.

79' - ÜNDER! Da poco entrato, l'ex di turno si esibisce in una conclusione al volo schiacciata a terra, su assist di Spinazzola dalla sinistra: palla a lato non di molto!

Il migliore

Pellegrini: un rigore conquistato, due corridoi "al bacio" per Kluivert e Dzeko, incurante - nella ripresa, con la sua benda - dell'oggetto che lo colpisce alla testa dagli spalti... Tecnica e personalità a servizio di mister Paulo Fonseca. Un'arma letale... in più.

Il peggiore

Epureanu: atleticamente inadeguato per affrontare un velocista come Kluivert. Sacrificato all'intervallo per il vano tentativo di arrembaggio con l'ingresso in campo di Robinho.

Le pagelle

Clicca qui

Il momento social