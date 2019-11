Basaksehir-Roma: Pellegrini colpito da un oggetto, lascia il campo sanguinante alla testa

Attimi di paura per Lorenzo Pellegrini durante Basaksehir-Roma, match valido per la quinta giornata del Girone J di Europa League: mentre si stava apprestando a calciare un corner, il centrocampista giallorosso è stato colpito alla testa da un oggetto proveniente dagli spalti del Fatih Terim Stadium. Il giocatore è stato costretto a lasciare momentaneamente il terreno di gioco sanguinante alla testa e si è recato a bordocampo per farsi soccorrere dallo staff medico della Roma.

Diawara il primo ad accorgersi

Il primo a richiamare l'attenzione su quanto accaduto è stato Diawara: il direttore di gara, il rumeno Ovidiu Hategan, ha sospeso il match per circa 5 minuti per consentire a Pellegrini di riprendersi. Il romanista, per fortuna, è tornato regolarmente in campo con una vistosa fasciatura al capo e la sua partita è finita al 71' quando Fonseca ha deciso di sostituirlo inserendo al suo posto Under.