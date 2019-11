Basaksehir-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Topal, Tekdemir; Visca, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli. All.: Buruk.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All.: Fonseca.

Statistiche

Il match dell'andata, vinto 4-0 dalla Roma all'Olimpico alla prima giornata del Girone J, rimane l'unico precedente europeo tra le due squadre.

La Roma non ha mai vinto nelle sue trasferte europee in Turchia: il bilancio dei giallorossi è di 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima apparizione è datata 26 febbraio 2004 in un match valido per il terzo turno di Coppa Uefa: il Gaziantepspor si impose 1-0, ma i giallorossi ribaltarono il risultato al ritorno festeggiando la qualificazione.

I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime 11 partite disputate in trasferta tra Champions League ed Europa League: il bilancio complessivo è di 2 pareggi e 8 sconfitte.

Nicolò Zaniolo ha partecipato attivamente a 6 gol nelle ultime 6 partite con le coppe europee con la Roma (4 gol e 2 assist).

In caso di successo il Basaksehir, che comanda il Girone J con 7 punti, conquisterebbe aritmeticamente la qualificazione ai 16esimi di finale.