A due settimane dal doloroso (e polemico) finale nell'1-1 dell'Olimpico, altra beffa per la Roma, che perde 2-1 al Borussia Park con il colpo di testa micidiale al 95' di Marcus Thuram, dopo che Fazio aveva sbloccato e "raddrizzato" la situazione con un'autorete al 35' e il gol al 64'. Giallorossi, nella classifica del gruppo J, superati dal Borussia Mönchengladbach (per gli scontri diretti a sfavore) e dal Basaksehir. Una gara, quella del Borussia-Park, condotta in maniera distratta nei primi 45', in balia del pressing dei padroni di casa, in vantaggio con il clamoroso errore di valutazione del difensore argentino, che nella ripresa fa 1-1 con il team di mister Fonseca che cambia pelle e che meriterebbe addirittura la vittoria. Poi, in pieno recupero, il fattaccio che costa la leadership del girone, che per effetto del successo per 3-0 dell'Istanbul BB in Austria, vede la seguente graduatoria: Basaksehir punti 7; Borussia Mönchengladbach e Roma 5; Wolfsberger 4.

Il tabellino

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-ROMA 2-1

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke (29' Hofmann), Wendt (85' Bensebaini); Ginter, Zakaria; Neuhaus (74' Pléa); Benes, Thuram; Stindl. All.: Rose.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini (59' Diawara), Veretout; Zaniolo (77' Ünder), Pastore (80' Perotti), Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Gol: 35' aut. Fazio (B), 64' Fazio (R), 95' Thuram (B).

Assist: Kolarov (R, 1-1), Pléa (B, 2-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Mancini, Benes, Santon, Bensebaini, Diawara, Thuram.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

12' - ZANIOLO! Colpo di testa che termina sull'esterno alto della rete su corner di Kolarov.

13' - STINDL DALLA LUNGA DISTANZA! Destro che esce di poco: pericoloso, qui, il Borussia Mönchengladbach.

16' - BOLIDE DI ZAKARIA DALLA DISTANZA! Il Borussia Mönchengladbach sfiora il vantaggio con la palla che sfiora, di fatto, la traversa della porta difesa da Pau Lopez.

26' - BENES! Sinistro potente da fuori area: Pau Lopez la blocca, ma tutto nasce da un errore in ripartenza da parte dello stesso Pastore.

29' - PASTORE! Dribbla tutti, entra in area e ci prova con un destro potente: Sommer respinge.

31' - BENES SCARICA SUL DISCHETTO PER NEUHAUS! Fazio mette il piedone e la palla termina in corner: ma che rischio per la Roma.

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) - AS RomGetty Images

35' - AUTOGOL DELLA ROMA CON FAZIO! Il difensore argentino, pensando di essere marcato, devia nella propria porta una palla bassa di Thuram dalla sinistra: autorete clamorosa della Roma, che va in svantaggio 1-0!

Borussia Mönchengladbach-Roma, Europa League 2019-2020: l'autogol di Federico Fazio (Roma) (Getty Images)Getty Images

57' - GRAN DESTRO A GIRO DI PASTORE SU SUGGERIMENTO DI ZANIOLO! Palla indirizzata sotto la traversa, ma Sommer la alza mandando in calcio d'angolo.

64' - GOL DELLA ROMA CON FAZIO, PROPRIO LUI! Il difensore argentino si avventa sulla punizione dalla sinistra calciata da Kolarov e insacca, un po' alla stessa maniera rispetto all'autorete del 35': 1-1!

70' - CONTROPIEDE STUPENDO DELLA ROMA! Strappo di Veretout sulla destra, tocco no look di Dzeko per Kluivert che, a tu per tu con Sommer, calcia di poco alto.

90'+5 - GOL DEL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH CON THURAM! Ancora nel recupero: sponda aerea di Pléa su lungo traversone dalla mancina e colpo di testa vincende del figlio d'arte: 2-1!

Marcus ThuramImago

Il migliore

Veretout. Il centrocampista ex Fiorentina è il simbolo della rinascita giallorossa nella ripresa. Grande dinamismo prestato all'intera fase nevralgica da cui partono contropiedi che, però, la fase offensiva avrebbe potuto sfruttare meglio.

Il peggiore

Santon. In ritardo negli interventi, poco lucido sulle ripartenze. Troppa ruggine da smaltire...

Le pagelle

