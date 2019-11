Borussia Mönchengladbach-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Borussia Mönchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Stindl, Thuram. All. Marco Rose

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Perotti, Pastore, Zaniolo; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Statistiche Opta

Il Borussia Mönchengladbach ha perso solo una delle sue otto partite in casa contro squadre italiane (2 V , 5 P), anche se si tratta dell'ultima (0-1 contro la Fiorentina nel febbraio del 2017).

Dopo aver vinto le prime tre partite in casa contro squadre tedesche in competizioni europee, la Roma ha vinto solo due delle ultime 11 (1 P, 8 S).

Il Borussia Mönchengladbach ha vinto solo una delle sue ultime nove partite in Europa League (4 P, 4 S) e non ha vinto in nessuna delle tre di questa stagione.

Dopo aver perso la prima partita a settembre 2009, la Roma rimane imbattuta nei suoi ultimi 14 incontri nella fase a gruppi di Europa League (8 V, 6 P).

Nicolò Zaniolo ha avuto un ruolo nel 67% dei sei gol siglati dalla Roma in questa stagione di Europa League (due gol e due assist). Solo Andraz Sporar (5) ha avuto più compartecipazioni di Zaniolo.