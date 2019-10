Talvolta (anzi, sempre più spesso), ci si perde in lunghe prosopopee sulla ragion tattica. Rivedute, corrette, modernizzate. Poi arriva il Celtic e con una prestazione da calcio britannico Anni '70, spazza via tutto. Intendiamoci: contro la Lazio gli scozzesi non hanno meritato di vincere dal punto di vista puramente estetico. Hanno meritato, bensì, dal punto di vista caratteriale, sospinti dalla solita bolgia orgogliosa del Celtic Park, che mescola come meglio non potrebbe la fumantinità del popolo degli highlanders e di quello irlandese. Gli "Hoops" vincono 2-1 in rimonta: Lazzari illude al 40'. Poi, dopo un clamoroso legno di Correa all'ora di gioco e il potenziale raddoppio, la formazione di Simone Inzaghi subisce il ritorno di fiamma dei Boys con Christie e Jullien: 2-1. Biancoverdi leader del gruppo E con 7 punti. Per effetto della contemporanea vittoria del Cluj (1-0 sul Rennes, in Francia), la classifica dopo tre giornate è la seguente: Celtic punti 7; Cluj 6; Lazio 3; Rennes 1.

Il tabellino

CELTIC-LAZIO 2-1

Celtic Glasgow (4-2-3-1): Forster; Elhamed (83' Bitton), Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo (85' Hayes); Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi (65' Rogic); Edouard. All.: Lennon.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony (68' Lulic); Correa (73' Immobile), Caicedo (85' Cataldi). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Ivan Bebek (Croazia).

Gol: 40' Lazzari (L), 67' Christie (C), 89' Jullien (C).

Assist: Correa (L, 0-1), Edouard (C, 1-1), Christie (C, 2-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Elyounoussi, Bastos, Jullien, Cataldi, Ajer.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

17' - PALO ESTERNO DEL CELTIC! Sinistro velenoso di Christie dalla distanza: conclusione di collo-esterno che scheggia il legno più lontano.

35' - STRAKOSHA! Esce sullo scatenato Edouard, che aveva preso il tempo su Vavro, fin qui troppo macchinoso.

40' - GOL DELLA LAZIO CON LAZZARI! Contropiede perfetto dei biancocelesti, che con tre passaggi arriva in porta: Caicedo per Correa, che estrae dal cilindro il corridoio giusto, sulla destra, per il velocissimo ex SPAL, il cui destro sul primo palo beffa Forster: 0-1!

Celtic-Lazio, Europa League 2019-2020: Manuel Lazzari realizza, al 40', il gol del vantaggio biancoceleste (Getty Images)Getty Images

60' - ERRORACCIO DIFENSIVO DELLA LAZIO CHE RISCHIA DI COSTARE CARISSIMO! Palla passata malissimo da Bastos per Leiva, sfera conquistata da Edouard e tiro di Christie con Strakosha fuori dai pali: Vavro, però, fa scudo e salva tutto.

65' - PALO DI CORREA! Dopo una chiusura difensiva di Acerbi, verticalizzazione di Milinkovic-Savic per Correa che, a tu per tu con Forster, calcia inesorabilmente sul legno. Lazio vicinissima al raddoppio.

67' - GOL DEL CELTIC CON CHRISTIE! Parolo temporeggia eccessivamente su Edouard, che entra in area e serve al centro proprio Christie, il cui mancino non lascia scampo a Strakosha: 1-1! Dal possibile 2-0 per la Lazio con Correa, all'1-1 del Celtic: è la dura legge del gol...

Celtic-Lazio, Europa League 2019/20Getty Images

80' - LAZIO A UN PASSO DAL TORNARE IN VANTAGGIO! Cross rasoterra di Lazzari dalla destra e tocco sottoporta dell'accorrente Parolo, su cui il portiere ex Southampton chiude la saracinesca.

89' - GOL DEL CELTIC CON JULLIEN! Il centrale difensivo biancoverde prende l'ascensore in area e, su cross dalla bandierina di Christie, schiaccia il pallone in fondo al sacco: 2-1, esplode il Celtic Park!

90'+5 - PARATA PAZZESCA DI FORSTER! Destro al volo sotto il sette del neoentrato Cataldi e il portiere inglese va a prenderla incredibilmente in un angolo impossibile!

Il migliore

Forster. Sognava di tornare a vivere una serata così dopo la brutta esperienza di Southampton. La palma del migliore in campo sembrava indirizzata a Chriestie (gol + cross) ma i miracoli estratti dal suo cilindro nel finale di partita, gli consentono il sorpasso sul compagno di squadra. La parata su Cataldi al 95', in particolare, è da pubblicare sulle bustine delle figurine.

Il peggiore

Bastos. Una distrazione dietro l'altra, che prova a tamponare con falli pericolosi a metà campo. Serata da dimenticare.

