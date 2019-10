Celtic-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Celtic (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Neil Lennon

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Jony; Caicedo, J.Correa. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Ivan Bebek (Croazia)

Video - Lotito: "Dopo la Juventus, è la Lazio la squadra che ha vinto di più negli ultimi 15 anni" 01:54

Statistiche Opta

Non ci sono precedenti tra Celtic e Lazio: gli scozzesi sono senza vittorie nei loro ultimi 9 incontri con squadre italiane in tutte le competizioni (3 pareggi e 6 sconfitte) da quando hanno battuto il Milan 2-1 nella fase a gironi della Champions League 2007-2008.

La Lazio non ha mai affrontato una squadra scozzese in competizioni europee, mentre è senza vittorie nelle ultime 9 gare contro squadre britanniche (4 pareggi e 5 sconfitte) da quando ha battuto 2-1 il Chelsea nella fase a gironi della Champions League 1999-2000.

Il Celtic ha collezionato un pareggio e una vittoria in questo avvio di Europa League. Dovesse rimanere imbattuto anche contro la Lazio, sarebbe la prima volta dopo 3 giornate dalla stagione 2014/2015, stagione che vide gli scozzesi riuscire a passare il girone. La Lazio, invece, ha vinto solo una delle ultime 5 trasferte di Europa League, perdendo le altre 4 sfide. E dire che la Lazio aveva una striscia di imbattibilità lunga di 13 partite fuori casa in Europa (5 vittorie e 8 pareggi).

Ciro Immobile, che ha segnato contro il Rennes in questa stagione, è stato direttamente coinvolto in 12 gol nelle sue ultime 11 partite in Europa League, segnando 8 reti e piazzando 4 assist.