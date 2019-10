Si chiama Wolfsberger AC ed è la principale espressione calcistica di Wolsberg (traducibile in "Monte Lupo"), in Carinzia, cittadina di appena 25mila abitanti che, invero, possiede pure una squadra in terza serie (iscritta alla Regionalliga Central), l'ATSV Wolfsberger, battuto qualche giorno fa 6-0 nel derby valevole per i sedicesimi di ÖFB Cup, la Coppa d'Austria. Una cittadina, poco più di un "paesone", che sogna ad occhi aperti in Europa, in cui la formazione bianconera - nella massima serie da pochi anni appena, dal 2012-2013 - si era spinta solo una volta nei turni preliminari dell'edizione 2015-2016, in cui eliminò i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk ma si inchinò di fronte al Borussia Dortmund. E' l'avversario della Roma in Europa League ed è stata lanciata nel calcio che conta da patron Dietmar Riegler, ex giocatore del club e, oggi, "signore del Pellet" in Austria, il cui truciolato per riscaldamento (l'RZ Pellets, main sponsor della squadra) viene esportato in tutta Europa.

Il lupo, simbolo del Wolfsberger (Austria) (Imago)Imago

Una sorpresa - rara - nel monopolio calcistico austriaco

Da quando, nel 2005 la Red Bull ha rifondato l'Austria Salisburgo, i nuovi "Tori Rossi" del calcio hanno monopolizzato il calcio austriaco: dal 2007 alla scorsa estate, è stato un vero e proprio monopoli, tranne in 3 circostanze. Tre eccezioni che non hanno cambiato la regola, perché a investire così tanti soldi, in Austria, non esistono altre squadre. Spazzata la concorrenza delle formazioni storiche come Rapid Vienna e Sturm Graz. Spazzata, allo stesso modo, la possibilità di assistere a sorprese di vario genere. Ma il calcio, si sa, è bello perché sa sorprendere e autorigenerarsi e, allora, ecco servita la favola Wolfsberger. Una multinazionale di promesse da rivendere presto a peso d'oro a livello internazionale? Nulla di tutto ciò: il Wolfsberger è una squadra quasi interamente autoctona, guidata dal generale Gerhard Struber (che non si limita ad allenare ma nel club austriaco svolge anche le mansioni di direttore sportivo, come un vero manager all'inglese), il cui sguardo deciso e magnetico, per i suoi calciatori, vale più di mille parole.

Gerhard Struber, allenatore del Wolfsberger 2019-2020 (Imago)Imago

Squadra autoctona e l'inatteso poker servito al Borussia Park

Con queste premesse il Wolfsberger, nella passata stagione, ha ottenuto uno storico terzo posto che è valso la qualificazione automatica ai gironi di Europa League, peraltro iniziata col botto: nella prima partita al Borussia Park, il Borussia Monchengladbach ha commesso il grave errore di sottovalutarla. Così, gli austriaci - che hanno corso al triplo della velocità rispetto ai biancoverdi della Bundesliga - si sono imposti con un clamoroso 4-0, che ancora oggi, alle latitudini della lingua di Kant, fa discutere. Ci si chiede, in poche parole, come sia stato possibile...

Umiltà, autoconvinzione e organizzazione: le tre parole chiave del generale Stuber

L'umiltà e l'autoconvinzione sono le prime risposte. Quella praticata dal generale Struber. La squadra, fa sapere nella conferenza stampa prepartita - è ancora galvanizzata dal successo in Germania, e - in campionato - occupa sempre il terzo posto:

" I miei giocatori sono in fiducia e, per questo, della Roma non temo nulla. Non ho infortunati, stiamo tutti bene e siamo pronti a vivere un altro sogno, come due settimane fa al Borussia Park. Con l'autostima si può arrivare ovunque: il nostro primo obiettivo è quello di dimostrare che siamo dei veri professionisti: il 'Gladbach se n'è accorto. La Roma? Non capita tutti i giorni di giocare contro squadre così blasonate e campioni così importanti come Edin Dzeko. Vogliamo metterci in mostra con l'organizzazione di gioco, far capire che con l'aiuto reciproco si possono battere anche i giganti. "

Tra vecchie volpi e attaccanti giovani e brillanti

Un'organizzazione di gioco che si fonda sui dettami del 4-3-1-2.Un reparto difensivo che si basa sull'esperienza, carta d'identità alla mano: davanti al portiere classe '86 Alexander Kofler (al Wolfsbergere dal 2013), il quartetto difensivo è composto dai terzini Michael Novak (28 anni) a destra e l'ex Werder Brema e Schalke 04 Lukas Schimitz (30) a sinistra. Centrali, il 35enne serbo ex Partizan Belgrado Nemanja Rnic e capitan Michael Sllbauer (29 anni).

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger ACGetty Images

In mediana, un altro giocatore dal lungo curriculum come il 31enne Mario Leitgeb, autore di una doppietta nel trionfo di Mönchengladbach. Insieme a lui, ecco anche Marcel Ritzmaier e la promessa classe 2000 Romano Schmid, in prestito dal Werder Brema. Mezzapunta è un altro esperto Michael Liendl (33 anni ex Monaco 1860) che si colloca alle spalle di due giovani punte come l'ivoriano classe 1999 Anderson Niangbo e l'israeliano classe 1996 Shon Weissmann (da tenere particolarmente d'occhio), un gol contro il 'Gladbach e autore di una tripletta nella gara di Coppa d'Austria di cui sopra.

I "Lupi", per la "Lupa", usciranno dalla loro tana: si gioca a Graz

La Lupa farà quindi visita i Lupi. Ma dove, esattamente? Non nella raccolta, alpina, neogotica e suggestiva Wolfsberg, il cui impianto, la Lavanttal-Arena - nonostante la ristrutturazione datata 2012 - non è a norma con gli standard Uefa e può ospitare appena 7mila 300 spettatori. I bianconeri, per restare nella regione di competenza, la Carizia, avrebbero dovuto giocare al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, che però fino al prossimo 31 ottobre ospiterà la scultura sociale dell'artista Klaus Littmann, che - seguendo l'iniziativa "For Forest" - ha piantato un bosco all'interno del rettangolo di gioco. Un'opera, inizialmente di sensibilizzazione ambientale, che però - si perdoni la breve divagazione - ha fatto arrabbiare anche gli ambientalisti, dato che i 200 alberi in questione (alti fino a 14 metri) non sono austriaci ma provengono essenzialmente da Germania e Belgio e... da Bologna. E, che quindi, per essere trasportati a Klagenfurt, hanno immesso parecchio monossido di carbonio nell'aria. E allora? E allora si giocherà in Stiria, a Graz, all'Upc Arena, in quello che fu l'Arnold Schwarzenegger Stadion.

