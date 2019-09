Un'altra rimonta subita. Un altro 1-0 a favore che, in un amen, si trasforma in 2-1 per gli avversari. Cluj-Napoca come Ferrara, il CFR come i biancazzurri. Con la Lazio che, proprio come domenica pomeriggio, prima si illude e poi torna sulla terra. A nulla serve la rete del vantaggio messa a segno da Bastos, perché da un certo punto in poi la formazione di Inzaghi si scioglie come neve al sole, regalando l'intera posta in palio a un avversario volenteroso, generoso, ma complessivamente mediocre. Male la coppia d'attacco Caicedo-Correa, scelta dal tecnico per poter far riposare Immobile. Ma, in generale, quasi tutta la squadra non gira al meglio, specialmente nella ripresa. Il tempo per recuperare il tempo perduto nel girone c'è tutto, ovviamente, ma intanto le statistiche europee si fanno sempre più pesanti: tra la scorsa edizione e questa, per la Lazio è già la quinta sconfitta consecutiva.

Il tabellino

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burça, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun (84' Culio); Traoré (46' Omrani), Deac (90' Golofca). All. Petrescu

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos (80' Adekanye); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha (68' Cataldi), Jony (80' Lulic); Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia)

Gol: 25' Bastos (L), 41' rig. Deac (C), 75' Omrani (C)

Assist: Jony (L, 0-1)

Ammoniti: Lucas Leiva, Cataldi, Milinkovic-Savic, Arlauskis

Una fase di Cluj-Lazio, Europa LeagueGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

11' – Prima grande chance per la Lazio: cross di Jony per Milinkovic-Savic, colpo di testa del serbo e splendido riflesso di Arlauskis, con Lazzari che non riesce a concretizzare il tap-in da un passo.

25' – GOL DELLA LAZIO. Ennesimo gran cross di Jony e intervento vincente sottomisura di Bastos, che con un ginocchio non lascia scampo ad Arlauskis. 0-1.

Bastos esulta in Cluj-Lazio, Europa LeagueGetty Images

31' – Lancio di Milinkovic-Savic per l'inserimento perfetto di Lazzari, che brucia Camora ma, davanti ad Arlauskis, spara incredibilmente alto. Occasione gigantesca per il raddoppio.

41' – GOL DEL CLUJ. Angolo di Deac e trattenuta di Lucas Leiva su Djokovic che Stefanski giudica da rigore: dal dischetto va lo stesso Deac, che apre il piattone sinistro spiazzando Strakosha.

45' – Sempre Jony al cross, nuovamente per Milinkovic-Savic, che di testa sfiora il secondo palo con Arlauskis immobile.

52' – Omrani si divora il vantaggio: errore di Bastos che favorisce il neo entrato, il cui destro incrociato davanti a Strakosha sfila sul fondo.

65' - Deac al cross, Strakosha stavolta non esce bene ma la difesa laziale salva quasi sulla linea con Bastos.

75' – GOL DEL CLUJ. Omrani viene liberato in area da Paun e colpisce la traversa col sinistro, quindi lui stesso torna sul pallone superando sul tempo Strakosha e, di testa, lo fa rotolare lentamente in rete. 2-1.

90' – Occasione finale per Cataldi: destro al volo sul secondo palo e Arlauskis arriva a respingere con una mano.

Il migliore

Deac. Peperino pimpante, sempre in movimento e sempre pericoloso. Pericoloso sui piazzati e al cross, è freddissimo anche dal dischetto: è lui a riportare in partita il Cluj.

Il peggiore

Correa. Fumoso. Cerca lo scambio con Caicedo, ma senza esiti concreti, e spesso si intestardisce col pallone tra i piedi. Alla fine della fiera, combina pochissimo.

Le pagelle

