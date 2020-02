Conte sarà maxi turnover col Ludogorets: Skriniar e Brozovic a riposo. Dal 1' solo 3 titolari?

Se qualcuno avesse ancora avuto dei dubbi su come l’Inter avrebbe affrontato questa Europa League, ecco le scelte di Antonio Conte a levare ogni quesito. Sarà Inter ampiamente rimaneggiata quella che andrà in Bulgaria per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets.

Tra infortunati ma soprattutto scelte tecniche Conte ha infatti deciso di lasciare a Milano ben 7 giocatori.

Non viaggeranno con la squadra Skriniar (apparso tra i più appannati all'Olimpico) e Brozovic; oltre ad Handanovic che rimarrà ad Appiano Gentile per recuperare dall'infortunio alla mano. Gagliardini nella batteria degli infortunati assieme a Esposito e Sensi. Fuori anche Bastoni. Scontata l’assenza di Asamoah fuori dalla lista UEFA, assieme alla squadra viaggeranno dunque i giovani primavera Pirola e Vergani.

La probabile formazione

E dunque dovrebbe essere un Inter con ampio turnover quella ‘bulgara’, con di fatto solo 3 titolari su 11 nella formazione iniziale: Padelli in porta; poi D'Ambrosio assieme a Godin e Ranocchia per far rifiatare De Vrij. A centrocampo scelte obbligate con Borja Valero, Vecino ed Eriksen in mezzo; sugli esterni le alternative Biraghi e Moses. Davanti spazio ovviamente ad Alexis Sanchez, con Lautaro Martinez al suo fianco. Panchina per Romelu Lukaku.