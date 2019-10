La Commissione Disciplinare dell'UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Celtic e Lazio per "cori discriminatori" durante la partita valida per la fase a gironi di Europa League di giovedì 24 ottobre a Glasgow. La compagine scozzese è stata deferita anche per uno "striscione illecito" comparso sugli spalti sempre durante la gara contro i biancocelesti. Il caso verrà esaminato il prossimo 21 novembre.

Questa la nota della UEFA: "Sono stati avviati procedimenti disciplinari a seguito della partita di UEFA Europa League tra Celtic FC e S.S. Lazio (2-1), disputata il 24 ottobre in Scozia.

Accuse contro il Celtic FC:

Striscione illecito – Art. 16 (2) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR)

Cori discriminatori – Art. 16 (2) DR

Accuse a carico di S.S. Lazio:

Cori discriminatori – Art. 16 (2) DR

Questi casi saranno trattati dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA nella prossima riunione del 21 novembre".