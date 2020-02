Coronavirus: Inter-Ludogorets a rischio, ipotesi campo neutro o porte chiuse

L'allarme Coronavirus rischia di stravolgere anche il programma dell'Europa League. Inter-Ludogorets, gara di ritorno dei sedicesimi di finale in programma giovedì 27 febbraio a San Siro con calcio d'inizio alle 21, potrebbe essere disputata a porte chiuse (per evitare qualsiasi rischio di contagio tra gli spettatori) o in campo neutro. Sono queste le ipotesi che sarebbero al momento al vaglio dell'UEFA che, a questo proposito, ha ricevuto una lettera formale da parte del Ludogorets: il club bulgaro, infatti, vuole avere rassicurazioni circa la diffusione del contagio in Lombardia. Giovedì sera allo stadio Meazza sono attesi circa 600 spettatori provenienti da Razgrad.

Christian Eriksen - Ludogorets-Inter Europa League 2019-20Getty Images

Calendario fitto, difficile trovare date libere

L'ipotesi del rinvio di Inter-Ludogorets, invece, è quella al momento più remota. Il calendario dei nerazzurri, impegnati anche in Coppa Italia, è infatti fittissimo da qui a fine stagione, e far slittare un'altra partita (oltre a quella contro la Sampdoria già rinviata) potrebbe risultare difficilissimo se non impossibile.