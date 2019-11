Disastro Arsenal, fuori anche il PSV: quante sorprese tra 'le altre' di Europa League

Gruppo A: APEOL qualificato ai sedicesimi

Dudelange-APOEL Nicosia 0-2

Siviglia-Qarabag 2-0

E’ la serata di festa dei ciprioti. La vittoria in casa del Dudelange e il contemporaneo successo del Siviglia, già primissimo ma nonostante questo vincitore del match col Qarabag, qualifica l’APOEL Nicosia ai sedicesimi di Europa League. Gli scontri diretti tra i ciprioti e il Qarabag pende infatti in favore della squadra di Nicosia che rende così vana l’ultima giornata. I giochi sono fatti: Siviglia primo, APEOL secondo.

Classifica: Siviglia 15, APOEL Nicosia 7, Qarabag 4, Dudelange 3.

Gruppo B: lotta a tre squadre, ancora tutto aperto

Lugano-Copenaghen 0-1

Malmoe-Dinamo Kiev 4-3

Gol e spettacolo in una pirotecnica Malmoe-Dinamo Kiev. Gli svedesi vincono in pieno recupero grazie al gol di Rosenberg che regala il 4-3 e tiene aperto ogni discorso in ottica qualificazione. Il Copenaghen infatti fa il suo a Lugano eliminando i ticinesi con un risultato di misura. Si deciderà tutto all’ultima giornata dove ci saranno Dinamo Kiev-Lugano e Copenaghen-Malmoe.

Classifica: Copenaghen 9, Malmoe 8, Dinamo Kiev 6, Lugano 2.

Gruppo C: il Krasnodar torna in corsa

Krasnodar-Basilea 1-0

Trabzonspor-Getafe 0-1

Tutto riasperto nel Gruppo C. Il successo per 1-0 del Krasnodar sugli svizzeri del Basilea rimescola tutte le carte. Vince infatti anche il Getafe in Turchia contro il Trabzonspor mettendosi così a 9 punti. Si deciderà tutto nell’ultima giornata dove è previsto lo scontro diretto tra Getafe e Krasnodar, mentre il Basilea ospiterà in casa il Trabzonspor senza più nulla da chiedere.

Classifica: Basilea 10, Krasnodar 9, Getafe 9, Trabzonspor 1.

Gruppo D: Disfatta PSV, Sporting e LASK ai sedicesimi

Rosenborg-LASK 1-2

Sporting Lisbona-PSV Eindhoven 4-0

La squadra di van Bommel conferma il suo momento di crisi in Europa prendendone addirittura 4 in quel di Lisbona. Una vittoria che mantiene lo Sporting al primo posto ma soprattutto che condanna il PSV all’eliminazione. Il contemporaneo successo infatti degli austriaci del LASK Link sul campo del Rosenborg taglia fuori gli olandesi da ogni speranza: gli scontri dicetti tra LASK e PSV pendono infatti a favore della squadra di Linz, che quindi nell’ultima giornata potrà anche permettersi una sconfitta.

Classifica: Sporting Lisbona 12, LASK Linz 10, PSV 7, Rosenborg 0.

Gruppo E: la Lazio è appesa ancora alla speranza

Classifica: Celtic 13, Cluj 9, Lazio 6, Rennes 1.

Gruppo F: che disastro l'Arsenal

Arsenal-Eintracht 1-2

Vitoria Guimaraes-Standard Liegi 1-1

Ko pesante dell’Arsenal di un Emery sempre più in discussione e sempre più a rischio. I Gunners vengono infatti superati in casa dai semifinalisti della passata edizione dell’Eintracht Francoforte infilando la settima partita consecutiva senza trovare vittoria: non succedeva dal 1992 e non è mai successo nella 1235 partite sotto Arsene Wenger. Una vittoria in rimonta dei tedeschi grazie alla doppietta di Kamada che ora obbliga l’Arsenal a prestare attenzione nell’ultima giornata. Per fortuna dei Gunners però lo Standard Liegi non va oltre l’1-1 in Portogallo in casa del Vitoria de Guimaraes. Traduzione? All’Arsenal basterà un punto nell’ultima giornata in Belgio (o anche una sconfitta, ma li si entra poi in un territorio di calcoli e risultati anche dell’Eintracht Francoforte).

Classifica: Arsenal 10, Eintracht Francoforte 9, Standard Liegi 7, Vitoria de Guimaraes 2.

Gruppo G: che bagarre, 4 su 4 ancora in corsa!

Feyenoord-Rangers 2-2

Young Boys-Porto 1-2

Si conferma uno dei gironi più equilibrati di questa Europa League. A scombussolare tutte le parte la vittoria del Porto a Berna contro lo Young Boys. Una vittoria in rimonta, nel finale, nel giro di 3 minuti con la doppietta di Aboubakar. Il Porto torna così vivo anche in virtù del 2-2 tra Feyenoord e Rangers di Glasgow. Nell’ultima giornata Porto-Feyenoord e Rangers-Young Boys.

Classifica: Rangers 8, Porto 7, Young Boys 7, Feyenoord 5.

Gruppo H: è lotta al secondo posto

CSKA Mosca-Ludogorets 1-1

Ferencvaros-Espanyol 2-2

L’Espanyol già qualificato e primo nel girone non fa sconti agli ungheresi del Ferencvaros, in piena lotta qualificazione. A Budapest finisce 2-2 con gli spagnoli che vanno in gol nel recupero, levando la gioia qualificazione ai padroni di casa. Manca però la chance di sorpasso il Ludogorets che in Russia si fa riprendere a un quarto d’ora dalla fine. Decisivo sarà lo scontro diretto dell’ultima giornatà che si giocherà in Bulgaria tra Ludogorets e Ferencvaros

Classifica: Espanyol 11, Ludogorets 7, Ferencvaros 6, CSKA Mosca 2.

Gruppo I: Gent e Wolfsburg ai sedicesimi

Oleksandriya-Wolfsburg 0-1

Saint-Etienne-Gent 0-0

Giochi fatti invece nel Gruppo I dove i risultati odierni chiudono il discorso qualificazione. La vittoria esterna del Wolfsburg qualifica infatti i tedeschi; il Saint-Etienne è fermato in casa dalla capolista del girone Gent. Nell’ultima giornata si giocherà dunque solo per decidere il primo posto e chi sarà testa di serie ai sorteggi.

Classifica: Gent 9, Wolfsburg 8, Saint-Etienne 4, Oleksandriya 3.

Gruppo J: la Roma torna in corsa

Classifica: Borussia Moenchengladbach 8, Roma 8, Basaksehir 7, Wolfsberger 4.

Gruppo K: Braga e Wolverhampton ai sedicesimi

Besiktas-Slovan Bratislava 2-1

Braga-Wolverhampton 3-3

Già certe ormai del passaggio del turno, è stato spettacolo tra Braga e Wolverhampton con un pirotecnico 3-3. Inglesi avanti fino al 3-1 ma raggiunti dai portoghesi nel finale. Solo 10 minuti di partita per Patrick Cutrone, entrato nel finale al posto di Jota. Non ne approfitta lo Slovan Bratislava che perde 2-1 in Turchia e abbandona così ogni residua speranza.

Classifica: Braga 11, Wolverhampton 10, Slovan Bratislava 4, Besiktas 3.

Gruppo L: United, a rischio c’è la vetta del girone

Astana-Manchester United 2-1

AZ Alkmaar-Partizan Belgrado 2-2

Si leva una soddisfazione l’Astana che dopo 4 sconfitte consecutive trova una vittoria in rimonta su un Manchester United ricchissimo di giovani e seconde/terze linee. La sconfitta però non pesa allo United in quanto l’AZ Alkmaar non va oltre il 2-2 in casa col Partizan, lasciando gli uomini di Solskjaer ancora in vetta al girone (e già certi del passaggio del turno). Un primo/secondo posto che verrà deciso nell’ultima giornata.

Classifica: Manchester United 10, AZ 9, Partizan Belgrado 5, Astana 3.