Drone con bandiera armena sorvola il campo in Dudelange-Qarabag: azeri infuriati e partita sospesa

Non ci sono solo i cinque gol negli highlights della sfida di Europa League tra gli azeri del Qarabag e i lussemburghesi del Dudelange. La scena più incredibile è avvenuta alla mezz'ora del primo tempo, subito dopo il raddoppio ospite, quando sullo stadio Josy Barthel e sopra le teste dei giocatori è comparso un drone sventolante una bandiera dell'Armenia. Un Paese in conflitto proprio con l'Azerbaijan per il territorio conteso del Nagorno Karabakh.

Dudelange-Qarabag, un drone sorvola lo stadioEurosport

I giocatori del Qarabag si sono fermati e alcuni hanno cercato di colpire il drone con il pallone. Sugli spalti la situazione si è surriscaldata e c'è stato un tentativo di invasione di campo. L'arbitro scozzese Beaton non ha potuto far altro che sospendere la partita, per ristabilire la calma. Che per fortuna è tornata dopo circa 25 minuti. Per la cronaca il Qarabag ha espugnato il campo del Dudelange per 4-1, appaiando proprio gli avversari odierni al secondo posto del girone A.