Eriksen, da direttore dell'orchestra Inter a comparsa: in Bulgaria la partita della verità

" In primo luogo, bisogna trovare sempre l'equilibrio, con giocatori che te lo danno difensivamente e offensivamente. Siamo arrivati fin qui senza Eriksen, non dobbiamo pensare che un giocatore possa cambiare una squadra. Lo stiamo inserendo nel migliore dei modi, ma dobbiamo continuare a lavorare senza pensare che questo o quell'altro possa cambiare la situazione. Studiare qualcosa per Eriksen? Sto studiando l'inglese perché devo parlare in inglese. Solo quello sto studiando. Vedo troppa ansia da parte vostra, da parte nostra e del giocatore c'è grande serenità. "

Il manifesto programmatico di Antonio Conte è chiaro: il solco è tracciato e l'Inter non cambierà filosofia e assetto tattico per un giocatore. Anche se questo è reduce da una finale di Champions League ed è stato il miglior assistman degli ultimi anni nel campionato più competitivo del mondo. Il collettivo, il progetto, sono più importanti del singolo, insomma. Ecco allora che le prime tre settimane nerazzurre di Christian Eriksen diventano un caso. Il club di Zhang ha accolto il danese alla Scala, salutando il suo arrivo come l'inizio di una rivoluzione copernicana. Ma per ora l'ex Spurs più che direttore d'orchestra sembra una semplice comparsa. Analizziamo i pro e i contro del Conte-pensiero.

Avversario Competizione Minuti giocati Fiorentina Coppa Italia 24 Udinese Campionato 58 (titolare) Milan Campionato 18 Napoli Coppa Italia 24 Lazio Campionato 13

L'alone di mistero sulle scelte di Conte

137 minuti in campo, spalmati su tre gare di campionato e due di Coppa Italia. Una sola partenza da titolare con l'Udinese, quattro panchine. L'ultima all'Olimpico contro la Lazio ha stupito tutti. Al centrocampista di Middlefart, Conte ha preferito i muscoli e i centrimetri di Vecino per cercare di contrastare la fisicità e il dinamismo di Milinkovic-Savic. Togliamoci subito il dubbio: l'allenatore leccese avrebbe puntato più sul profilo di Vidal rispetto a quello di Eriksen, ma il Barcellona ha vinto il braccio di ferro con Marotta e Ausilio. I trascorsi dell'ex c.t. della Nazionale raccontano di una predisposizione verso giocatori funzionali rispetto a fantastisti. Lo hanno confermato le formazioni delle ultime uscite nerazzurre, in particolare i 450 minuti di Ashley Young e i 197' di Victor Moses, gli altri due nuovi arrivi del mercato di riparazione. I due esterni hanno riscritto le gerarchie sulle fasce, scavalcando Biraghi, D'Ambrosio, Candreva e Asamoah. Una scelta logica vista l'età e l'esperienza maturata in Premier League dall'ex United e dall'ex Chelsea, ma che cozza con il trattamento riservato al danese, che meno di una settimana fa ha compiuto 28 anni. Un profilo non più giovanissimo, dunque, acquistato per 20 milioni di euro con l'idea di essere pronto ad incidere fin da subito. Visione non ancora applicata dalla guida in panchina e che ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Per ora l'esperienza nerazzurra di Christian Eriksen si avvicina più agli ultimi mesi di Matteo Politano in nerazzurro più che ad una rivoluzione. L'ex Sassuolo ha avuto grandi difficoltà ad entrare nel 3-5-2 contiano e la partenza destinazione Napoli è stato la naturale conseguenza. In questo contesto la scomoda trasferta in Bulgaria contro il Ludogorets per l'andata dei sedicesimi di Europa League diventa un banco di prova importante per la stagione del danese.

Tempo al tempo tra rivoluzione tattiche e ritmo partita

Già perchè, salvo novità dell'ultimo momento, a Razgrad Conte sperimenterà il 3-4-1-2 con Eriksen nei panni del trequartista alle spalle di Sanchez e Lautaro. Una veste tattica che dovrebbe valorizzare l'ex Spurs, che nel corso della sua carriera ha perfezionato movimenti e tempi alle spalle delle punte, ma che per i nerazzurri è tutt'altro che rodata. Al di là di Sensi (per altro costretto ancora ai box per almeno due settimane), le caratteristiche naturali di Barella, Vecino e Brozovic si discostano dal centrocampo conservativo a 4. Ecco allora la necessità di Conte e del suo staff di darsi del tempo per digerire i cambiamenti. Tempo che dovrebbe essere servito ad Eriksen per ritornare al ritmo partita viste le tante panchine (13 su 23 partite di Premier) collezionate nella prima parte di stagione al Tottenham prima sotto la gestione Pochettino e poi Mourinho. Altro argomento a favore dell'indugiare di Antonio Conte. La speranza dei tifosi della sponda nerazzurra del Naviglio è di riprovare il prima possibile l'emozione della traversa immaginifica contro il Milan, ad oggi l'unico gesto tecnico di un fenomeno da ritrovare.